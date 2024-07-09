台灣4組羽球好手出征巴黎奧運　戴資穎告別戰、麟洋配拚衛冕

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運羽球項目將在台灣時間27日展開分組循環賽，籤表預計12日出爐，我國本屆共有4組好手參賽，一姐戴資穎第4度叩關五環殿堂，迎來生涯最後一舞，有機會彌補上屆「銀恨」的遺憾；麟洋配則要拚衛冕，由於李洋確定在9月台北公開賽後退休，這也是他與王齊麟最後一次在奧運舞台搭檔。

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▲台灣一姐戴資穎將迎來生涯最後一舞。（圖／VCG）

剛度過30歲生日的台灣球后戴資穎，去年拋出退休震撼彈，她曾佔據世界球后寶座長達214周，生涯在超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽奪下多達32冠，是史上唯一一位累計30冠的女單好手，堪稱羽球界一代傳奇，輝煌的生涯將在巴黎奧運後正式畫下句點。

本屆奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名，戴資穎以9萬2221分穩居第3，確定以女單第3種子之姿前進巴黎。小戴今年在印度公開賽封后，並在馬來西亞公開賽收穫亞軍，法國公開賽與全英公開賽也都挺進最終4強，球技依舊是頂尖水準，不過自歐洲行後她就受膝傷困擾，5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，就未再參加其他賽事。

▲戴資穎這幾個月都在治療膝傷。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆將是她的告別戰。

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

男單一哥周天成則是第3度參戰奧運，他去年意外發現罹患大腸癌初期，手術後雖得以痊癒，但在賽場深陷近1年低潮，直到去年底的海洛公開賽才奪冠揮別陰霾。一向韌性驚人的小天，本屆要挑戰登上奧運頒獎台，他過往兩次奧運之旅，最佳成績是2016年里約奧運並列第5。

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／VCG）

在東京奧運替台灣羽球贏得史上首面金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，本屆以衛冕者之姿前進巴黎，兩人近2年輪流傷病，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠，由於李洋將在9月的台北公開賽後退休，這將是兩人在奧運舞台最後一次搭檔。

▲台灣最強混雙李佳馨、葉宏蔚。（圖／記者林敬旻攝）

台灣最強混雙「姊弟配」李佳馨、葉宏蔚，是我國睽違12年首對取得奧運混雙資格的組合，登上五環殿堂對兩人來說都是美夢成真，兩人常鬥嘴，卻越吵越有默契。我國過去有2組混雙打過奧運，分別是2004年的蔡佳欣、程文欣在16強落敗；2012年的陳宏麟、程文欣則止步分組預賽，李佳馨、葉宏蔚今年能否走得比前輩更遠，備受期待。

巴黎奧運羽球重點日程

7月27日

14:30起混合雙打分組循環賽

15:20起女子單打分組循環賽

16:10起男子雙打分組循環賽

17:00起男子單打分組循環賽

8月2日混雙獎牌戰

8月4日男雙獎牌戰

8月5日男、女單獎牌戰