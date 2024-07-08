快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

▲富邦勇士林志傑。（圖／PLG職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+(以下簡稱PLG)所屬球團臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人，今(8)日發表共同聲明，即日起退出職籃新聯盟後續籌備工作，並將積極與聯盟共同投入PLG新賽季準備工作。

以下為3隊完整聲明：

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PLG成立4季帶給臺灣籃壇新氣象、注入新活力，以服務球迷為願景的成果有目共睹，不但喚起各界對籃球的熱情支持，也讓大家對籃球產業更有信心和盼望。PLG的經營基礎是台灣職籃繼續往前走一步一腳印的穩定力量，PLG亦在6/26會長召開6支球團進行內部會議中達成共識，向職籃新聯盟籌備委員會表達，願意在以PLG為主體的前提下，共同參與後續整合的籌備工作，並得到籌備委員口頭允諾這是新聯盟籌備委員會願意接受的整合方向。

唯在聯盟第一版的新聞稿明確指出合併方向是以PLG協會為主體做為聯盟營運，但有聯盟球隊提出以新聞稿簡化、字眼過於敏感為由，希望在聯盟新聞稿刪除有關共識的細節。各隊基於未來合作互信基礎下，答應此要求。

未料在後續職籃新聯盟籌備委員會第一、二次工作會議上，關於以PLG為主體與沿用PLG規章的議題，並未獲正面回應或討論。勇士、領航猿與鋼鐵人即使在堅持聯盟立場以PLG為主體之訴求未受尊重情況下，還是願意參與今日職籃新聯盟籌備委員會第三次工作會議，並提出仿效類似美國職棒大聯盟「國家聯盟」與「美國聯盟」概念，提議新球季仍維持現有PLG與T1兩職籃聯盟主體，並在例行賽期間進行交流賽，季後賽期間亦由兩職籃聯盟共同參與進行「臺灣大賽」，先累積兩聯盟11支球隊共同比賽的經驗，並於過程中更周延討論任何有利於台灣職籃發展之方案，可惜這樣的提議亦未獲接受。

整合是長遠的大方向，兩聯盟的合併茲事體大，需要有更周延的規劃和合作交流來找出最好的方式和時機點，不宜倉促行事，且兩聯盟之規章、制度均有不同，討論起來格外耗時費力且成效不彰，也易因意見分歧難以推進，如貿然將過去已累積建立之良好基礎，全部打掉重練，恐怕更是令人感到惋惜與不智。在6/22新聯盟記者會前，有少數球隊沒有收到新聯盟意向書，一直到7/4才收到，更難讓球隊認同這是新聯盟所謂公平、公正、公開的原則。

退出職籃新聯盟籌備工作是個艱難，但是必須做出的決定。我們秉持善意努力溝通過以PLG為主體整合的方式，或維持雙聯盟但進行季中交流的合作方式，但都未能得到共識。PLG的存續為三隊堅持的底線，PLG的存在和成功不單單是聯盟的名稱，也不只是多年日積月累在籃壇的投入和經驗堆積而成的，更重要的是球迷的認同和支持為PLG不斷成長茁壯的底蘊。

展望PLG新賽季，勇士、領航猿與鋼鐵人即刻起和聯盟共同投入準備工作，堅定守護PLG成立以來：P代表People（臺灣籃球的球迷）、Player（努力不懈的球員）、Passion（對籃球的熱情）、Professional（追求20年的職業籃球）以及Plus（球迷的熱情加上球員的專業）的核心價值，持續為臺灣籃球盡心盡力。