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單親媽媽難民參加巴黎奧運！　扎爾菲想當女兒榜樣

▲扎爾菲（Mahboubeh Barbari Zharfi）。（圖／翻攝自國際柔道總會）

▲扎爾菲（Mahboubeh Barbari Zharfi）。（圖／翻攝自國際柔道總會）

實習記者李立祥／綜合報導

2024年巴黎奧運難民代表隊中，來自伊朗的扎爾菲（Mahboubeh Barbari Zharfi）想證明即使是單親媽媽和難民，也能實現目標和夢想，並成為女兒的榜樣。

據巴黎奧運官網報導，扎爾菲在離開伊朗後，於2018年和女兒前往前夫所在的德國尋求庇護，當她提及在德國的生活時表示，「這非常困難，一切都與我在伊朗的生活完全不同，像是文化、天氣。但我有一個很大的優勢，就是我喜歡與人互動，這幫助了我很多，也讓現在一切都很好。」

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從事柔道運動的扎爾菲，自小就在母親的鼓勵下接觸這項運動，作為單親媽媽的她也希望能夠激勵自己的女兒，「每次訓練或比賽之前，我都必須幫9歲的女兒打理好一切，並將她託付給幫忙照顧的人，這並沒有那麼容易，但我能夠應對這些。」

扎爾菲表示，「我會全力以赴，我想證明即使是單親媽媽和難民，也能實現目標和夢想，同時我也希望成為女兒仰望的對象。」

去年12月扎爾菲獲得國際奧委會難民運動員獎學金，並在今年5月確定入選2024年國際奧委會難民巴黎奧運隊成員，可能會在柔道78公斤級以上遇到東京奧運個人銅牌、混合團體金牌，同時也是她的偶像迪科（Romane Dicko），

她說，「柔道是一項非常特殊的運動，你需要靈活性和體力，我喜歡法國的迪科，她是我這個體重級別世界排名第1的選手。她是我的榜樣，我真的很喜歡她的進攻方式，真是太棒了。」

▲法國柔道選手迪科（Romane Dicko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國柔道選手迪科（Romane Dicko）。（圖／達志影像／美聯社）

扎爾菲也在報導中提及過往回憶，「我記得很清楚，那時我17歲，有一名記者在一場比賽勝利後問我，『你今天獲得了第1名，你對未來有什麼目標？』然後我回答道，『我想參加奧運』。現在我實現了夢想，我非常高興和興奮，感謝上帝。」

▲扎爾菲（Mahboubeh Barbari Zharfi）（前排中間）。（圖／翻攝自X／anthony_diao）

▲扎爾菲（Mahboubeh Barbari Zharfi）（前排中間）。（圖／翻攝自X／anthony_diao）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運難民單親媽媽柔道扎爾菲

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