運動雲

>

「字母哥」率希臘男籃時隔16年重返奧運！賽後激動落淚

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運男籃資格賽希臘賽區結果出爐，由「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)帶領的希臘，以80比69擊敗克羅埃西亞，這也是希臘男籃時隔16年再度打進奧運，安戴托昆波賽後激動落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

希臘安戴托昆波本場比賽貢獻了23分、8個籃板，帕帕揚尼斯(Georgios Papagiannis)得下19分，凱勒薩斯(Nick Calathes)攻下14分；而祖巴奇(Ivica Zubac)則拿下克羅埃西亞最高分的19分13籃板。

據巴黎奧運官網報導，這是希臘自2008年北京奧運後再度前進奧運，賽後安戴托昆波表示，「我們知道有機會做些我們多年來沒有做到的事情，有機會在自己的主場做到這一點，我認為整個團隊、教練團、球員，都非常專注。」

安戴托昆波也講述這幾場資格賽的感想，「我們每場比賽都非常專注，我們有4場比賽要打，從第1場比賽開始，不管我們面對的是一支怎麼樣的球隊，我們都專注於自己。我對比賽的結果感到非常高興，並且我們獲得前往奧運的門票。」

希臘在資格賽前2戰力克多明尼加、埃及，準決賽對陣唐西奇(Luka Doncic)領軍的斯洛維尼亞，安戴托昆波貢獻13分，終場希臘以28分差獲勝，決賽再以11分之差擊敗克羅埃西亞，拿到奧運門票。

2008年希臘在北京奧運男籃準決賽輸給中國，本次與澳洲、加拿大、西班牙同屬巴黎奧運男籃A組。

▲希臘男籃以80比69擊敗克羅埃西亞，獲得巴黎奧運門票。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘男籃以80比69擊敗克羅埃西亞，獲得巴黎奧運門票。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運奧運資格賽NBA籃球希臘字母哥

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

金塊挖勇士牆角！2年合約搶下全能長人薩里奇

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

吳念庭「沒那麼容易解決」　徐若熙多用卡特球效果好

今永昇太明星賽菜鳥日本人史上第9位　發豪語分享獎金引隊友爆笑

今永昇太明星賽菜鳥日本人史上第9位　發豪語分享獎金引隊友爆笑

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

時隔5年重返瓊斯盃舞台　彭詩晴妙回：該出現曝光一下了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

投球時間又有爭議！平野惠一上場抗議：秒數凍結了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

2大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

3喬治：我會努力將冠軍帶來費城！

4大谷翔平30歲後首轟！

5平野惠一認椅子顏色影響全壘打判斷

最新新聞

1戴資穎最後一舞鎖定巴黎奧運第3種子

2力拚甲子園　李玟勳敲3分彈

3巴黎奧運塞納河開幕式帶來視聽饗宴

4柯瑞談K湯離隊：我感覺他10月會回來

5爆布朗尼不在乎批評　詹皇：和我相反

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366