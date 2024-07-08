「字母哥」率希臘男籃時隔16年重返奧運！賽後激動落淚

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運男籃資格賽希臘賽區結果出爐，由「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)帶領的希臘，以80比69擊敗克羅埃西亞，這也是希臘男籃時隔16年再度打進奧運，安戴托昆波賽後激動落淚。

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希臘安戴托昆波本場比賽貢獻了23分、8個籃板，帕帕揚尼斯(Georgios Papagiannis)得下19分，凱勒薩斯(Nick Calathes)攻下14分；而祖巴奇(Ivica Zubac)則拿下克羅埃西亞最高分的19分13籃板。

據巴黎奧運官網報導，這是希臘自2008年北京奧運後再度前進奧運，賽後安戴托昆波表示，「我們知道有機會做些我們多年來沒有做到的事情，有機會在自己的主場做到這一點，我認為整個團隊、教練團、球員，都非常專注。」

安戴托昆波也講述這幾場資格賽的感想，「我們每場比賽都非常專注，我們有4場比賽要打，從第1場比賽開始，不管我們面對的是一支怎麼樣的球隊，我們都專注於自己。我對比賽的結果感到非常高興，並且我們獲得前往奧運的門票。」

希臘在資格賽前2戰力克多明尼加、埃及，準決賽對陣唐西奇(Luka Doncic)領軍的斯洛維尼亞，安戴托昆波貢獻13分，終場希臘以28分差獲勝，決賽再以11分之差擊敗克羅埃西亞，拿到奧運門票。

2008年希臘在北京奧運男籃準決賽輸給中國，本次與澳洲、加拿大、西班牙同屬巴黎奧運男籃A組。

▲希臘男籃以80比69擊敗克羅埃西亞，獲得巴黎奧運門票。（圖／達志影像／美聯社）