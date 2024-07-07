運動雲

>

玉木朋孝嚴格評價陳聖平守游擊：腳步與接球需更精進

▲統一獅隊陳聖平。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊陳聖平。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅首輪選進前旅外內野手陳聖平，下半季馬上在一軍出賽，日籍內野守備教練玉木朋孝認為有點太急了，應該再讓他多磨練，不過他的臂力不錯，需要再精進的是接球方式與腳步。

玉木朋孝觀察這兩場陳聖平守備表現，他坦言，「並不是那麼穩定，問到選手守備問題時，都認為還有精進空間，自己是比較嚴格看待。陳聖平腳步沒有到特別好，沒有達到我的標準，因為他的傳球能力好，不會東一顆、西一顆，也希望他可以確實接球，再把球傳好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳聖平在美職以二壘居多，不過在青棒時期都是以游擊為主，玉木朋孝認為，「若以學習棒球的角度來看，守游擊對他幫助會比較大，以他的傳球能力來看，守二壘有點可惜。」

玉木朋孝坦言，「亞洲人身材和外國人發展不同，他們不會太琢磨接球形式，而是更看重傳球，聖平可能因身材發展問題，只能到2A水準，回來還需要持續學習。在我指導期間，好的項目會讓他更好，不好的也會直接告訴他。畢竟才23歲而已，如何在回台灣必須拿出該有成績，這是他必須要做到的。」除了技術層面，對於打者資訊的內化，根據打擊習性來考慮站位等，都是需要學習的地方，提升「球商」面對比賽也很重要。

以目前觀察來看，腳步、接球方式都需要再更精進，玉木朋孝也提到，「說實在需要循序漸進比較好，同時培育選手、要求贏球是一件不容易的事，以林佳緯為例，雖然首戰4安打，但長期球季來看，並非一直處於好的狀態。」

統一獅剛拿到上半季冠軍，補上游擊空缺的許哲晏功不可沒，玉木朋孝坦言，「游擊方面，哲晏也有很多貢獻，用守備幫助球隊，因為大家都想『開箱』陳聖平的關係，有點心疼哲晏。」玉木朋孝澄清並非質疑總教練對選手的啟用法，他強調，「希望讓選手職業生涯走得更好，所以希望以循序漸進方式培養球員。」

關鍵字： 統一獅陳聖平守備學習球商

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

熱門新聞

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總激動「跨欄」抗議

2大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

3瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

4「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　驚傳死會了

5難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

最新新聞

1徐若熙本季首優質　味全完封台鋼

2兄弟大巨蛋3連勝橫掃獅子軍

3統一獅大巨蛋主場進帳超過5千萬

4瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

5接三壘指導　鄧蒔陽：白頭髮暴增

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366