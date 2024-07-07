玉木朋孝嚴格評價陳聖平守游擊：腳步與接球需更精進

▲統一獅隊陳聖平。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅首輪選進前旅外內野手陳聖平，下半季馬上在一軍出賽，日籍內野守備教練玉木朋孝認為有點太急了，應該再讓他多磨練，不過他的臂力不錯，需要再精進的是接球方式與腳步。

玉木朋孝觀察這兩場陳聖平守備表現，他坦言，「並不是那麼穩定，問到選手守備問題時，都認為還有精進空間，自己是比較嚴格看待。陳聖平腳步沒有到特別好，沒有達到我的標準，因為他的傳球能力好，不會東一顆、西一顆，也希望他可以確實接球，再把球傳好。」

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陳聖平在美職以二壘居多，不過在青棒時期都是以游擊為主，玉木朋孝認為，「若以學習棒球的角度來看，守游擊對他幫助會比較大，以他的傳球能力來看，守二壘有點可惜。」

玉木朋孝坦言，「亞洲人身材和外國人發展不同，他們不會太琢磨接球形式，而是更看重傳球，聖平可能因身材發展問題，只能到2A水準，回來還需要持續學習。在我指導期間，好的項目會讓他更好，不好的也會直接告訴他。畢竟才23歲而已，如何在回台灣必須拿出該有成績，這是他必須要做到的。」除了技術層面，對於打者資訊的內化，根據打擊習性來考慮站位等，都是需要學習的地方，提升「球商」面對比賽也很重要。

以目前觀察來看，腳步、接球方式都需要再更精進，玉木朋孝也提到，「說實在需要循序漸進比較好，同時培育選手、要求贏球是一件不容易的事，以林佳緯為例，雖然首戰4安打，但長期球季來看，並非一直處於好的狀態。」

統一獅剛拿到上半季冠軍，補上游擊空缺的許哲晏功不可沒，玉木朋孝坦言，「游擊方面，哲晏也有很多貢獻，用守備幫助球隊，因為大家都想『開箱』陳聖平的關係，有點心疼哲晏。」玉木朋孝澄清並非質疑總教練對選手的啟用法，他強調，「希望讓選手職業生涯走得更好，所以希望以循序漸進方式培養球員。」