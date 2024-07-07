兄弟重砲陳子豪手腕不適降二軍　將婉拒全壘打大賽

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟重砲陳子豪因手腕受傷降到二軍，兄弟總教練平野惠一表示，「他的手腕還是不舒服，目前還不知道實際狀況，明天會到醫院檢查。」

陳子豪6月累計55打數20支安打，打擊率.364，長打火力驚人，單月累計6轟、3支二壘安打、1支三壘安打，獲選單月MVP。但下半季初就遇到傷勢困擾，他坦言，「還要看明天檢查狀況，右手腕會痛，打擊受到影響。打很好的時候就怕受傷，但遇到了，只能想辦法在短期內恢復。」

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平野惠一表示，「子豪試著撐住，代打一打席也想幫助球隊，但他的棒球人生更重要，還是希望他完全治療好，健康歸隊，當然他不在的話，戰力差很多，也希望其他隊友補上。」

陳子豪具有明星賽全壘打參賽資格，不過受到手腕傷勢困擾，恐怕只能婉拒，他表示，「全壘打大賽是很激烈的揮棒，對手腕負擔有點大，會回報聯盟，看能不能讓其他球員參加。」

曾頌恩近期狀況不佳，近6戰僅2支安打，今天仍排在先發陣容，平野惠一表示，「有考慮讓他休息，但他是未來主砲人選，需要學習在狀況不好時，如何擺脫低潮。之前他沒有完整在一軍的球季，有疲勞狀況仍拚完每場比賽，希望能給他更好的環境成長。」