首局挨球吻無礙！　雙城米蘭達連12打數敲安平紀錄

MAKE IT 12!



Jose Miranda has hits in 12 straight at-bats, the longest streak in the Expansion Era (since 1961). pic.twitter.com/awzt9tRCe1 — MLB (@MLB) July 6, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

雙城三壘手米蘭達（Jose Miranda）今天（7日）首局就遭觸身球，但他仍然堅持打完比賽，並追平大聯盟連12打數敲安紀錄，雙城本場也以9比3戰勝太空人。

米蘭達首打席挨觸身球，但他沒有退場，反而在2、4局敲安上壘，雖然第6局敲出左外野飛球出局，但雙城球迷還是給他熱烈掌聲，恭喜他追平由1902年克寧（Johnny Kling）、1938年辛吉斯（Pinky Higgins），以及1952年德羅珀（Walt Dropo）所保持的連12打數敲安紀錄。

據大聯盟官網報導，當米蘭達得知自己追平紀錄時，他表示，「這紀錄是很久以前的事了，我無法用語言形容，這對比賽和我自己來說都是非常特別的事情，能成為歷史的一部分真是太好了。」

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「在比賽前的訓練中，我感覺很好。」米蘭達表示，「當我上場時，就像我之前說的，我會努力找好球來打，當我有良好的節奏和平衡時，感覺就非常好，在打擊區也感覺非常舒適，這種感覺真好。」

雙城總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）表示，「我們在賽後為他鼓掌慶祝了一下，我想球員們真的很享受這次慶祝的機會，這非常特別。」

雙城新人李伊（Brooks Lee）在第3局敲出大聯盟生涯首轟，他也提到米蘭達追平紀錄的連12打數安打，「我並不驚訝，每次和他一起比賽，他都能打出精彩的安打。他在實戰打出安打，在春訓中打出安打，在賽季中打出安打，這就是他做的事情。」

▲雙城三壘手米蘭達（Jose Miranda）連12打數敲安，追平大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）