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陳柏毓7局優質先發飆8K奪勝投　林振瑋飆速159公里

▲亞運中華隊投手陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A陳柏毓6日（台灣時間）演出7局優質先發，單場飆8K，拿下本季第3勝，林振瑋先發飆速159公里，李灝宇單場兩安打，扮演「起爆劑」跑回2分。

海盜2A陳柏毓對戰國民2A，首局挨2安打，加上隊友發生失誤而掉1分，2局回穩製造3上3下，3局下控球遇到亂流發生3保送，包含在滿壘投出的保送再掉1分。不過4局後僅被敲1支安打，沒有再失分，海盜2A前6局以1比2落後，6局下灌進3分逆轉，終場以4比3獲勝。

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陳柏毓用了91球投7局，包含61顆好球，被敲4安打失2分，有1分非責失分，奪8次三振為本季第二多，有3次保送，防禦率4.12，拿下本季第3勝。鄭宗哲同場鎮守游擊，5打數1安打，打擊率.242。

老虎2A李灝宇前一戰挨觸身球無大礙，續扛先發二壘手排第2棒，對戰守護者2A，6局下擔任首名打者率先安打上壘，靠隊友3分彈跑回本壘得分，並將比數超前為4比1。7局下1出局又敲本季第15支二壘安打點燃攻勢，利用隊友安打再跑回1分，老虎2A最終以6比1獲勝。

紅雀1A林振瑋先發對馬林魚1A，2局上連續2次保送後，又被連3支安打狙擊一口氣掉3分，3局後回穩演出6上6下。他主投4局，用了67球，其中包含41顆好球，最快球速98.7英里（約159公里），被敲4安打，失3分，奪5次三振，防禦率為3.13。

關鍵字： 棒球2A聯盟先發投手二壘手球速

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