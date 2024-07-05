瓦德茲6局好投、杜邦敲超前安　太空人力退藍鳥近14戰奪12勝

▲瓦德茲（Framber Valdez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近況火燙的休士頓太空人今天（5日）與藍鳥對戰，靠著中外野手杜邦（Mauricio Dubón）在5局上敲出超前分安打，以及先發左投瓦德茲（Framber Valdez）6局無失分的好表現，以5比3擊敗藍鳥，奪下球隊近14場比賽中的第12勝。

太空人1局上率先發動攻勢，迪亞茲（Yainer Diaz）先擊出帶有打點的滾地球，幫助球隊先馳得點，隨後一壘手辛格爾頓（Jon Singleton）再補上一支安打，取得3比0領先。藍鳥在下半局馬上展開反擊，霍威茲（Spencer Horwitz）聯手與柯克（Alejandro Kirk）打出安打，將比分追至3比3平。

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5局上，太空人2出局2壘有人時，杜邦逮中一顆失投的伸卡球，一棒穿越游擊防線形成超前分安打，以4比3領先，7上佩尼亞（Jeremy Pena）再補上一支錦上添花的陽春砲，終場就以5比3收下比賽，系列賽3勝1敗。

「我覺得球隊現在氣氛很好，」敲出陽春砲的佩尼亞說，「每個人都帶著一份工作要做，那就是出現、競爭並贏得比賽，我覺得我們都在同一立場」。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說，「我們的目標是強勢結束上半季，同時發揮出最好的水準，」他表示。「我感覺我們現在就在那裡，我們來到這裡，贏得比賽」。

賽後太空人在近14戰斬獲12勝，反觀藍鳥則是在近16場比賽輸掉12場。