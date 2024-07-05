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史卓曼先發5局挨3轟　洋基主場3連戰遭紅人橫掃

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（5日）在主場續戰紅人，先發右投史卓曼（Marcus Stroman）投5局遭紅人轟出3發全壘打痛失5分，後續牛棚也無法及時踩住煞車接連放火，終場紅人以8比4收下勝利，3連戰橫掃洋基，同時也是洋基近10戰的第8敗。

比賽前段雙方都展現驚人的全壘打火力，紅人在2、3局分別靠著馬丁尼（Nick Martini）、印地亞（Jonathan India）的陽春砲攻下分數，5局上利用史提爾（Spencer Steer）右外野2分彈，單局取得3分，以5分領先。

洋基在5下展開反攻，威爾斯（Austin Wells）先打出陽春砲，萊斯（Ben Rice）在二出局後也轟出陽春砲，個人生涯首轟。

紅人7局上弗萊利（Jake Fraley）在2出局滿壘時鎖定洋基後援希爾（Tim Hill）第一顆偏高的95英里速球，一棒擊出清壘的三壘安打，一口氣幫助球隊進帳3分，將領先優勢擴大至8比2。即使下半局洋基強打索托（Juan Soto）轟出2分砲也難以挽回劣勢，終場紅人就以4分差贏得比賽。

洋基近19戰輸14場，「我們現在並沒有真正按照賽季初的模式進行比賽，」主力球員賈吉說，「這是一個漫長的賽季，我們會時不時經歷一段艱難時期，如果你回顧過去的世界大賽冠軍，他們都曾經歷過下滑，我認為這就是團隊的定義，我們如何應對？我們將如何採取下一步措施讓事情重回正軌？這需要我們所有人齊心協力才能完成」。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉紅人

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