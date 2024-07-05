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神射希爾德「棄湖人選勇士」主因曝　他超耐打8年僅缺陣5場

▲▼神射希爾德轉戰勇士。（圖／達志影像／美聯社）

▲神射希爾德轉戰勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(5)日透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德(Buddy Hield)，組成新版「浪花兄弟」。《The Athletic》披露，湖人原本也有意網羅這位神射，但希爾德認為勇士比紫金大軍「更有機會贏球」，加上他在巴哈馬國家隊的主帥德馬科(Chris DeMarco)是灣區助教，積極說服他前進金州。

▲▼勇士網羅資深射手希爾德，組成新版浪花兄弟 。（圖／VCG）

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▲勇士網羅資深射手希爾德，組成新版浪花兄弟 。（圖／VCG）

灣區天王柯瑞(Stephen Curry)與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣，勇士今日替他找來新搭檔，是過去5季合計砍了1322顆三分的31歲神射希爾德，他的這項數據超越了柯瑞，「咖哩大神」這5季累計1264顆三分，兩人將組成「浪花兄弟2.0」。

▲▼神射希爾德轉戰勇士。（圖／達志影像／美聯社）

▲神射希爾德轉戰勇士。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》的報導，上季分別披溜馬與七六人戰袍的希爾德，原本的追求者還有湖人、活塞等隊，湖人近年屢次傳出有意延攬他，這次再度宣告失敗的主因在於，希爾德認為勇士比紫金大軍「更有機會贏球」。

《NBC體育》指出，儘管勇士已不再是超級強權，但希爾德對勇士進入「後3巨頭時代」的競爭力仍有信心，現在灣區擁有2名NBA最致命的三分射手，加上最近補進的頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)，重整陣容後重新出發。

值得一提的是，希爾德的耐打程度相當驚人，他8年NBA生涯僅缺席5場比賽，上季甚至因季中轉隊，打了全聯盟最多的84場比賽。

關鍵字： NBA勇士柯瑞希爾德湖人

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