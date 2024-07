神射希爾德「棄湖人選勇士」主因曝　他超耐打8年僅缺陣5場

▲神射希爾德轉戰勇士。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士今(5)日透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德(Buddy Hield),組成新版「浪花兄弟」。《The Athletic》披露,湖人原本也有意網羅這位神射,但希爾德認為勇士比紫金大軍「更有機會贏球」,加上他在巴哈馬國家隊的主帥德馬科(Chris DeMarco)是灣區助教,積極說服他前進金州。

灣區天王柯瑞(Stephen Curry)與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣,勇士今日替他找來新搭檔,是過去5季合計砍了1322顆三分的31歲神射希爾德,他的這項數據超越了柯瑞,「咖哩大神」這5季累計1264顆三分,兩人將組成「浪花兄弟2.0」。

根據《The Athletic》的報導,上季分別披溜馬與七六人戰袍的希爾德,原本的追求者還有湖人、活塞等隊,湖人近年屢次傳出有意延攬他,這次再度宣告失敗的主因在於,希爾德認為勇士比紫金大軍「更有機會贏球」。

《NBC體育》指出,儘管勇士已不再是超級強權,但希爾德對勇士進入「後3巨頭時代」的競爭力仍有信心,現在灣區擁有2名NBA最致命的三分射手,加上最近補進的頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson),重整陣容後重新出發。

值得一提的是,希爾德的耐打程度相當驚人,他8年NBA生涯僅缺席5場比賽,上季甚至因季中轉隊,打了全聯盟最多的84場比賽。

Very impressed by Buddy Hield’s durability. Check out his total games played over the years:



2017: 82

2018: 80

2019: 82

2020: 72

2021: 71

2022: 81

2023: 80

2024: 84