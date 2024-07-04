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千賀滉大復健賽2.2局飆6K　被問回歸時間：一步一步來

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會日籍先發投手千賀滉大今（4日）進行傷後首場復健賽，面對洋基高階1A主投2.2局，沒有被打出安打，也沒有投出保送，最快球速達到98英里（約157公里），搭配拿手招牌「幽靈指叉」，拿下6次三振，徹底壓制1A打者。

今年遭受右肩傷勢困擾的千賀，進行了2次實戰投打練習後，迎來首場復健賽就馬上展現想回大聯盟的心。總計2.2局只讓對手因失誤上壘，最後投了35球後下場。

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千賀也在賽後表達對於今天的感想，「首先能順利的完成，這是很值得慶幸的。」他也提到這次實戰比賽，跟以往牛棚、模擬比賽感覺不同，「單純的投球和實際比賽中對打者的感覺不同，正式上場時還是希望不要被打，所以感覺很不同。」

對於下一步計畫，他透露會增加投球數，並修正今天變化球的缺失。而他也被問到回歸時間表，對此他表示，「回歸前還有很多階段性目標要達成，所以要一步一步、一場一場的準備好。 」

31歲的千賀去年是他的大聯盟新秀賽季，總計出賽29場，取得12勝7敗，防禦率為2.98，166.1局中送出202次三振，並在季後被票選為國聯新人王第2名。

關鍵字： MLB棒球大都會千賀滉大

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