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「詹皇」續留後「大皇子」隨即簽約　獲湖人一紙4年長約

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)昨(3)晚傳出，將以一紙2年1.04億美元(約台幣33.9億)的大合約，正式續留湖人，搞定「爸爸」之後，今(4)日湖人也搞定「兒子」布朗尼(Bronny James)的合約，將以一張4年790萬美元(約2.57億台幣)的長約綁人，新賽季將正式上演「父子籃球」！

根據報導透露，布朗尼這一紙合約的詳細細節，新賽季的起薪大約為116萬美元(約3700萬台幣)，之後年薪會逐年增加，2025～26賽季為196萬美元(約6300萬台幣)、2026～27賽季為230萬美元(約7400萬台幣)、2027～28賽季則為250萬美元(約8100萬台幣)。

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這紙合約前兩年為全額保證合約，第三年則是130萬美元(約4200萬台幣)部分保障、而2027～28賽季為球隊選項。

對於布朗尼的前景，湖人總管總管佩林卡(Rob Pelinka)與新帥瑞迪克(JJ Redick)都給予盛讚，佩林卡點出布朗尼的心態，使得他有機會成為封鎖對方得分箭頭的防守大鎖，而瑞迪克則認為布朗尼會是球隊未來的重點培養球員之一。

瑞迪克說，「我們會將布朗尼視為第一個案例，因為他具備基本的感知能力、運動能力、投籃、傳球以及盯防對方得分箭頭的特質，我們對他未來的表現充滿期待，隨著我們為球員量身打造的發展計畫，他有很大的機會成為一位出色的NBA球員！」
 

關鍵字： 布朗尼詹皇NBA湖人

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