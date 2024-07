爆冷擊敗第8種子魯德！　義大利老將創下51年罕見紀錄

▲佛格尼尼(Fabio Fognini)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年溫網今(4日)深夜爆出最大冷門,義大利37歲老將佛格尼尼(Fabio Fognini)在鏖戰4盤後,以6比4、7比5、6比7(1)、6比3擊敗大會第8種子、挪威名將魯德(Casper Ruud),這是佛格尼尼職業生涯14度參賽溫網以來第7次晉級男單32強。

拿下前兩盤後,佛格尼尼在第三盤原本以5比2取得巨大領先,沒想到接下來卻因為非受迫性失誤增加導致連丟兩個發球局,遭魯德後來居上倒趕3局,最終佛格尼尼6比7讓出,好在他第4盤及時回穩,以6比3之姿沒讓到手的草地大滿貫勝利飛走,「這就是為什麼我既愛又恨這項運動的原因」賽後佛格尼尼笑著說道。

「第三盤魯德打的更好,發球也更好,另一方面,我輸掉了搶七,當時我告訴自己,自己還是以總盤數兩比一領先,之後我持續控制著比賽,繼續打吧,享受比賽,我覺得我今天做的很好。」

Forza, Fabio ????????



The ever-entertaining @fabiofogna is into the third round after defeating Ruud, 6-4, 7-5, 6-7(1), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/1h9v5VlNm6