爆冷擊敗第8種子魯德！　義大利老將創下51年罕見紀錄

▲佛格尼尼（Fabio Fognini）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年溫網今（4日）深夜爆出最大冷門，義大利37歲老將佛格尼尼（Fabio Fognini）在鏖戰4盤後，以6比4、7比5、6比7（1）、6比3擊敗大會第8種子、挪威名將魯德（Casper Ruud），這是佛格尼尼職業生涯14度參賽溫網以來第7次晉級男單32強。

拿下前兩盤後，佛格尼尼在第三盤原本以5比2取得巨大領先，沒想到接下來卻因為非受迫性失誤增加導致連丟兩個發球局，遭魯德後來居上倒趕3局，最終佛格尼尼6比7讓出，好在他第4盤及時回穩，以6比3之姿沒讓到手的草地大滿貫勝利飛走，「這就是為什麼我既愛又恨這項運動的原因」賽後佛格尼尼笑著說道。

「第三盤魯德打的更好，發球也更好，另一方面，我輸掉了搶七，當時我告訴自己，自己還是以總盤數兩比一領先，之後我持續控制著比賽，繼續打吧，享受比賽，我覺得我今天做的很好。」

比賽結束後福格尼尼也寫下51年來的一項罕見紀錄，他以37歲又40天的年紀，成為自1973年羅斯威爾（Kenneth Rosewall）和2019年費德勒（Roger Federer）後，第三位37歲以上在男子單打大滿貫賽事中擊敗ATP排名前十的球員。