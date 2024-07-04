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解決輪值不足　國聯中區龍頭釀酒人與光芒交易

▲釀酒人經由交易換來先發投手西瓦爾（Aaron Civale）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人經由交易換來先發投手西瓦爾（Aaron Civale）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

暫居國聯中區龍頭的釀酒人因多名先發投手受傷，以農場新秀第21名的內野手巴里歐茲（Gregory Barrios）換來光芒29歲先發投手西瓦爾（Aaron Civale）。

一週前釀酒人才從水手3A交易來36歲前賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel），如今再從光芒換來西瓦爾，為的就是解決先發輪值不足的問題。

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釀酒人春訓前將賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）交易至金鶯，並且雙王牌之一的伍卓夫（Brandon Woodruff）也因報銷脫離戰線，但當時他們打算用深度彌補這些長期主力的損失，近期這個策略也受到考驗。

老將麥利（Wade Miley）和新秀蓋瑟（Robert Gasser）因手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery）本季報銷。伯恩斯交易案換來的霍爾（DL Hall），因膝傷關係長期在傷兵名單，不過他目前已經準備要在小聯盟復出。而羅斯（Joe Ross）因背傷在60天傷兵名單，裘尼斯（Jakob Junis）本季也曾因肩傷缺席2個月，但近期已在大聯盟擔任牛棚。

西瓦爾2019年登上大聯盟，為守護者效力5季，防禦率為3.77，隨後在2023年季中被交易到光芒。不過他到光芒的表現並不佳總計27場先發中，防禦率為5.17，本季戰績2勝6敗、防禦率為5.07。

關鍵字： MLB棒球釀酒人光芒

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