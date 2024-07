透納雙響砲、新人主投5局失1分　費城人6比4擊敗小熊

A solo shot by Trea Turner adds on for the @Phillies. ???? pic.twitter.com/4N4ravwEvX — MLB (@MLB) July 3, 2024

▲費城人游擊手透納(Trea Turner)單場雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

費城人游擊手透納(Trea Turner)今天(3日)轟出雙響砲、4打點佳績,小熊鈴木誠也雖然擊出3分砲回擊,但還是不敵費城打線,終場費城以6比4擊敗小熊。

2局上費城人斯塔布斯(Garrett Stubbs)就擊出2分打點二壘安打,3局上透納擊出左外野陽春砲,幫助費城人領先3分;隨後他又在5局上又轟出2分砲,讓費城人以5比1領先,這是透納自去年8月29日(臺灣時間)以來再度單場轟出2支以上全壘打,也是職業生涯第15次。他在7局上擊出一壘安打,打回費城本場第6分,同時也是個人本場第4分打點。

439 feet off the bat of Trea Turner for home run No. ✌️ tonight pic.twitter.com/KAyfixtUIF — MLB (@MLB) July 3, 2024

小熊在3局下靠著貝林傑(Cody Bellinger) 二壘安打破蛋,之後一路被壓制,直到9局下鈴木誠也敲出3分砲才讓比賽有懸念,也讓費城人換上終結者霍夫曼(Jeff Hoffman),他也不負眾望的成功守住。

Seiya Suzuki three-run shot to make it a two-run game in the 9th! pic.twitter.com/1373rsjDQh — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 3, 2024

目前大聯盟明星賽第2階段投票進行中,透納與道奇貝茲(Mookie Betts)競爭激烈,而費城三壘手波姆(Alec Bohm)目前正大幅領先國聯三壘明星賽先發,如果透納最後被票選為先發游擊手,那他有望與已經當選先發的一壘手哈波(Bryce Harper)、波姆,一同在明星賽先發。

▲費城人強打哈波(Bryce Harper)。(圖/達志影像/美聯社)

▲波姆(Alec Bohm)。(圖/達志影像/美聯社)

自1982年之後,費城人還未曾有過3名內野手同時在明星賽中先發,當時的3名內野手是施密特(Mike Schmidt )、羅斯(Pete Rose)和特里洛(Manny Trillo)。自2002年以來,費城人也未曾有過三壘手和遊擊手同時在全明星賽中先發,當時的三壘手和遊擊手分別是羅倫(Scott Rolen)和羅林斯(Jimmy Rollins)。

費城人本場派出新人投手猛卡多(Michael Mercado)先發,這也是他首次在大聯盟先發,總計主投5局,僅被打出2支安打、失1分。而距離上次費城人投手在首次大聯盟先發就投5局以上且被打2支安打、失1分以下的成績,已經過去將近17年,卡斯楚(Fabio Castro)曾在2007年8月24日達成這一成就。

▲費城人新人投手猛卡多(Michael Mercado)。(圖/達志影像/美聯社)