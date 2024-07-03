透納雙響砲、新人主投5局失1分　費城人6比4擊敗小熊

A solo shot by Trea Turner adds on for the @Phillies. ???? pic.twitter.com/4N4ravwEvX — MLB (@MLB) July 3, 2024

▲費城人游擊手透納（Trea Turner）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

費城人游擊手透納（Trea Turner）今天（3日）轟出雙響砲、4打點佳績，小熊鈴木誠也雖然擊出3分砲回擊，但還是不敵費城打線，終場費城以6比4擊敗小熊。

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2局上費城人斯塔布斯（Garrett Stubbs）就擊出2分打點二壘安打，3局上透納擊出左外野陽春砲，幫助費城人領先3分；隨後他又在5局上又轟出2分砲，讓費城人以5比1領先，這是透納自去年8月29日（臺灣時間）以來再度單場轟出2支以上全壘打，也是職業生涯第15次。他在7局上擊出一壘安打，打回費城本場第6分，同時也是個人本場第4分打點。

439 feet off the bat of Trea Turner for home run No. ✌️ tonight pic.twitter.com/KAyfixtUIF — MLB (@MLB) July 3, 2024

小熊在3局下靠著貝林傑（Cody Bellinger） 二壘安打破蛋，之後一路被壓制，直到9局下鈴木誠也敲出3分砲才讓比賽有懸念，也讓費城人換上終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），他也不負眾望的成功守住。

Seiya Suzuki three-run shot to make it a two-run game in the 9th! pic.twitter.com/1373rsjDQh — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 3, 2024

目前大聯盟明星賽第2階段投票進行中，透納與道奇貝茲（Mookie Betts）競爭激烈，而費城三壘手波姆（Alec Bohm）目前正大幅領先國聯三壘明星賽先發，如果透納最後被票選為先發游擊手，那他有望與已經當選先發的一壘手哈波（Bryce Harper）、波姆，一同在明星賽先發。

▲費城人強打哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波姆（Alec Bohm）。（圖／達志影像／美聯社）

自1982年之後，費城人還未曾有過3名內野手同時在明星賽中先發，當時的3名內野手是施密特（Mike Schmidt ）、羅斯（Pete Rose）和特里洛（Manny Trillo）。自2002年以來，費城人也未曾有過三壘手和遊擊手同時在全明星賽中先發，當時的三壘手和遊擊手分別是羅倫（Scott Rolen）和羅林斯（Jimmy Rollins）。

費城人本場派出新人投手猛卡多（Michael Mercado）先發，這也是他首次在大聯盟先發，總計主投5局，僅被打出2支安打、失1分。而距離上次費城人投手在首次大聯盟先發就投5局以上且被打2支安打、失1分以下的成績，已經過去將近17年，卡斯楚（Fabio Castro）曾在2007年8月24日達成這一成就。

▲費城人新人投手猛卡多（Michael Mercado）。（圖／達志影像／美聯社）