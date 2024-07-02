重量級卡司！泫雅、羅志祥為中信兄弟K歌主題週演唱　4日售票

▲羅志祥。（圖／華納音樂提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟球團將於8月3日及8月4日於台北大巨蛋主場舉辦「CHANNEL B」K歌主題週，除日前重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）擔任演唱嘉賓外，今天球團正式宣布「流行天王」羅志祥；「幸福教主」卓文萱；方泂鑌Abin；以及「五堅情」成員婁峻碩、邱鋒澤，將加入演唱嘉賓行列，預計7月4日中午12點30分起陸續開放售票。

中信兄弟在今年上半季兩度將主題週活動移師至台北大巨蛋舉行，4月份在球團開幕主題週邀請頑童MJ116以及ENERGY開唱大受好評後，6月份與日本職棒阪神虎攜手舉行的「阪神甲子園球場日-100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，也創下中華職棒例行賽單場觀眾進場人數最高紀錄。

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面對即將展開的下半季例行賽，中信兄弟更是把眾所矚目的龍角散草本喉糖「CHANNEL B」K歌主題週活動再次進駐台北大巨蛋舉行。

今年的K歌主題週Passion Sisters也不缺席，8月2日Friday Night PS女孩將為K歌主題週帶來暖身精彩演唱。

8月3日球團重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna），以及擁有甜美聲線的幸福教主「卓文萱」，方泂鑌 Abin也首次來到臺北大巨蛋演唱。

8月4日則是邀請到「流行天王」羅志祥，以及「五堅情」成員婁峻碩、邱鋒澤擔任賽後演唱嘉賓！嘻哈饒舌、走心情歌，準備唱翻台北大巨蛋。而8月4日日賽後還有球迷最期待的中信兄弟第11屆「我不是歌手」壓軸登場。

中信兄弟球團按照先行台北大巨蛋規定，目前尚未開放B2層讓球迷進入場內觀賞賽後表演，因此取消球團原訂於場內做場邊搖滾席之規劃。為了讓更多球迷和粉絲可以依最佳的視野和近距離觀賞賽後表演，球團本次也將取消VIP尊爵席，釋出更多能近距離觀賞賽後表演的座位席，提供球迷最佳的聽覺與視覺享宴。

8月2日到8月4日日 中信兄弟大巨蛋主場K歌主題週活動，售票將於7月4日中午12點30在「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」開放2024洲際季票會員優先購票，18點開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票，

7月5日上午10點起陸續開放親子象會員，15點享象悠遊卡會員優先購買，20點中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，7月8日中午12點30分於「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

▲中信兄弟K歌主題週 。（圖／中信兄弟提供）