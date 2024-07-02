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騎士王牌米歇爾3年49億續約　怒嗆「我他X沒有要離開」

記者游郁香／綜合報導

「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)自2022年被交易到克里夫蘭後，就屢次被爆不想久留騎士，甚至自家記者5月時還爆料他對隊友不滿，不過他今(2)日狠狠打臉這些傳聞，與騎士達成3年1.503億美元(約49億台幣)的頂薪續約，他隨即發文回嗆，「我他X沒有要離隊！」

《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今晚披露，騎士頭牌「蜘蛛人」米歇爾以3年1.503億美元的價碼續約，2027-2028賽季為球員選項。

▲▼騎士當家球星蜘蛛人米歇爾 。（圖／VCG）

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▲騎士當家球星蜘蛛人米歇爾 。（圖／VCG）

米歇爾身上5年合約原本還剩2年，2025-26賽季是價值3700萬美元的球員選項。一直有傳聞稱這位5屆全明星後衛不想久留克里夫蘭，有圈內人士預言，若克里夫蘭沒能在今年奪冠，這位5屆全明星後衛將尋求離隊，甚至連隨隊記者費多爾(Chris Fedor)都爆料，米歇爾對一些騎士隊友缺乏成熟與專注度，在季後賽準備不足以及不願傾聽意見感到沮喪。

▲騎士米歇爾、魔術班凱羅。（圖／CFP）

▲騎士當家球星蜘蛛人米歇爾 。（圖／VCG）

當時米歇爾本人轉發「自己對騎士隊友不滿」的報導並寫道，「是的，我有時真的受夠你們了！」對媒體一連串「爆料」非常感冒，並透過「沃神」轉達，「我在克里夫蘭很快樂。自從我來到克里夫蘭的那一刻起，我就一直很開心。」

現在米歇爾狠狠打臉了那些說他要離隊的人，他達成續約協議後隨即發文，引用電影裡的台詞怒嗆，「我他X的沒有要離開，這是我家！」

關鍵字： NBA騎士米歇爾

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