運動雲

>

勇士王朝5年前就結束！第4冠是奇蹟　K湯重傷成「關鍵轉折」

▲▼浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲灣區媒體認為勇士2022年贏得總冠軍是奇蹟。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士3大核心在湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠後正式拆夥，「灣區的時代結束了」成了熱門話題，但隨隊記者普爾(Monte Poole)直言，王朝早在5年前就終結，從2019年總冠軍賽G6，K湯嘗試扣籃導致左膝前十字韌帶撕裂的那一刻起，「宇宙勇」就墜落了，不再是無人能敵的超級強權。

勇士2015到2019年連5季殺入總冠軍賽，2019年挑戰3連霸失利後，除了阿基里斯腱撕裂的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)離隊，更毀滅的是當時堪稱聯盟最全能明星後衛湯普森在該年總冠軍賽G6遭逢嚴重膝傷。《NBC體育》灣區站回顧這段歷史，直言那是勇士「從天堂跌落地面」的轉折時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那場G6第3節末，勇士以83比80領先，「G6湯」一次嘗試灌籃遭犯規，降落時姿勢不正，隨即抱住左膝倒在地板上約1分鐘，柯瑞(Stephen Curry)沮喪地把球砸向地板，獨自坐在地上。K湯短暫回到休息室後，又重新回到場上，灣區球迷彷彿得到巨大的救贖，但K湯命中兩記罰球後再次退場檢查，最終被診斷出左膝前十字韌帶撕裂。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森2019年總冠軍賽G6重傷後，就沒能恢復傷前水準。（圖／達志影像／美聯社）

「G6湯」那一戰打了32分鐘就攻下30分，他退場後勇士遭暴龍反超比數，多倫多終場以114比110歡喜捧起隊史24年來首冠。《NBC體育》直言，灣區大軍2018-19賽季畫下句點的同時，王朝也隨之結束了。

在左膝重傷之前，湯普森堪稱聯盟最全能的後衛，不僅外線能力驚人，與柯瑞組成「浪花兄弟」，他強悍的防守更讓柯瑞在進攻端能自由揮灑，從而連續2年贏得年度MVP。

▲▼勇士3大主將柯瑞、湯普森和格林未來3年將繼續攜手奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3大核心柯瑞、湯普森和格林。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森努力從左膝傷勢中復原，卻在2020年底復出前夕撕裂右腳阿基里斯腱，雙重打擊之下，他再也沒能恢復受傷前的實力，身心都受到重創，他的爸爸老湯普森(Mychal Thompson)曾說，那是K湯人生最黑暗的時期，「當它從你身邊被帶走時，你才了解到這有多珍貴，不是指贏得總冠軍，而是再次自由自在地打籃球。」

自2019年NBA總冠軍賽以來的5個賽季，勇士例行賽戰績197勝183敗，早已沒了單季73勝的宰制力，他們沒能打進季後賽(3次)的次數比晉級季後賽(2次)還多。

《NBC體育》認為，勇士2022年擊敗塞爾提克奪冠，並不是王朝的延續，而是奇蹟般的獨特成就。勇士該季是西區第3種子，與龍頭太陽有多達11場勝差，在柯瑞總決賽G4爆砍43分率隊扳成2勝2敗前，被看好封王的一直都是綠衫軍。

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟格林

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

快訊／確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安　他高喊替家鄉台中奪冠

快訊／確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安　他高喊替家鄉台中奪冠

職籃新聯盟宣布廢除外籍生制度　UBA大物莫巴耶等8人錯愕聲明

職籃新聯盟宣布廢除外籍生制度　UBA大物莫巴耶等8人錯愕聲明

張育成返台前練手感　準備全家搬回台灣

張育成返台前練手感　準備全家搬回台灣

剛奪隊史第18冠！　市值破1500億塞爾提克宣布賣球隊

剛奪隊史第18冠！　市值破1500億塞爾提克宣布賣球隊

大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

快訊／職籃「外籍生」制度退場！　新聯盟11支球隊全投贊成票

快訊／職籃「外籍生」制度退場！　新聯盟11支球隊全投贊成票

統一獅簽約旅美好手陳聖平　2.5年約總值1166萬元

統一獅簽約旅美好手陳聖平　2.5年約總值1166萬元

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

熱門新聞

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

快訊／確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安　他高喊替家鄉台中奪冠

職籃新聯盟宣布廢除外籍生制度　UBA大物莫巴耶等8人錯愕聲明

張育成返台前練手感　準備全家搬回台灣

剛奪隊史第18冠！　市值破1500億塞爾提克宣布賣球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上最大約！綠軍5年102億續約坦圖

2K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠

3確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安

4外籍生制度遭廢　UBA大物莫巴耶等8人錯愕

5張育成練手感　準備全家搬回台灣

最新新聞

1魔獸、表弟再見　新職籃洋將年薪上限曝光

2勇士王朝5年前就結束！K湯重傷是轉折

3外籍生制度退場　新聯盟11隊全數贊成

4泫雅、羅志祥為中信兄弟K歌主題週演唱

5富邦迷不擔心　羅戈：我會待結束

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

射擊女將3度叩關奧運舞台　田家榛自爆6歲女兒盼奪金

大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

林書豪發離隊宣言告別CBA　台灣經紀公司證實！

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366