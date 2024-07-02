勇士王朝5年前就結束！第4冠是奇蹟　K湯重傷成「關鍵轉折」

▲灣區媒體認為勇士2022年贏得總冠軍是奇蹟。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士3大核心在湯普森(Klay Thompson)轉戰獨行俠後正式拆夥，「灣區的時代結束了」成了熱門話題，但隨隊記者普爾(Monte Poole)直言，王朝早在5年前就終結，從2019年總冠軍賽G6，K湯嘗試扣籃導致左膝前十字韌帶撕裂的那一刻起，「宇宙勇」就墜落了，不再是無人能敵的超級強權。

勇士2015到2019年連5季殺入總冠軍賽，2019年挑戰3連霸失利後，除了阿基里斯腱撕裂的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)離隊，更毀滅的是當時堪稱聯盟最全能明星後衛湯普森在該年總冠軍賽G6遭逢嚴重膝傷。《NBC體育》灣區站回顧這段歷史，直言那是勇士「從天堂跌落地面」的轉折時刻。

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那場G6第3節末，勇士以83比80領先，「G6湯」一次嘗試灌籃遭犯規，降落時姿勢不正，隨即抱住左膝倒在地板上約1分鐘，柯瑞(Stephen Curry)沮喪地把球砸向地板，獨自坐在地上。K湯短暫回到休息室後，又重新回到場上，灣區球迷彷彿得到巨大的救贖，但K湯命中兩記罰球後再次退場檢查，最終被診斷出左膝前十字韌帶撕裂。

▲湯普森2019年總冠軍賽G6重傷後，就沒能恢復傷前水準。（圖／達志影像／美聯社）

「G6湯」那一戰打了32分鐘就攻下30分，他退場後勇士遭暴龍反超比數，多倫多終場以114比110歡喜捧起隊史24年來首冠。《NBC體育》直言，灣區大軍2018-19賽季畫下句點的同時，王朝也隨之結束了。

在左膝重傷之前，湯普森堪稱聯盟最全能的後衛，不僅外線能力驚人，與柯瑞組成「浪花兄弟」，他強悍的防守更讓柯瑞在進攻端能自由揮灑，從而連續2年贏得年度MVP。

▲勇士3大核心柯瑞、湯普森和格林。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森努力從左膝傷勢中復原，卻在2020年底復出前夕撕裂右腳阿基里斯腱，雙重打擊之下，他再也沒能恢復受傷前的實力，身心都受到重創，他的爸爸老湯普森(Mychal Thompson)曾說，那是K湯人生最黑暗的時期，「當它從你身邊被帶走時，你才了解到這有多珍貴，不是指贏得總冠軍，而是再次自由自在地打籃球。」

自2019年NBA總冠軍賽以來的5個賽季，勇士例行賽戰績197勝183敗，早已沒了單季73勝的宰制力，他們沒能打進季後賽(3次)的次數比晉級季後賽(2次)還多。

《NBC體育》認為，勇士2022年擊敗塞爾提克奪冠，並不是王朝的延續，而是奇蹟般的獨特成就。勇士該季是西區第3種子，與龍頭太陽有多達11場勝差，在柯瑞總決賽G4爆砍43分率隊扳成2勝2敗前，被看好封王的一直都是綠衫軍。