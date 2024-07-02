職籃新聯盟宣布廢除外籍生制度　UBA大物莫巴耶等8人錯愕聲明

▲UBA大物莫巴耶。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣職籃聯盟PLG、T1即將合併，新聯盟籌備委員會昨(1)日決議將逐步廢除外籍生制度，對此UBA大物莫巴耶等8名外籍生今(2)日發出聯合聲明，直言「遵守規定的我們犯了什麼錯？」竟在體測會前兩天被告知，將被拒於新聯盟及聯合選秀的大門外，質疑新聯盟籌備委員「一刀切」的做法，希望還有轉圜餘地。

以下為外籍生聯合聲明：

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【我們的籃球夢，夢碎在台灣？】

我們是外籍生，跨海來台打球，認真努力追求實現籃球夢。真的沒想過，竟然在體測會前兩天，被告知「外籍生被拒絕在『新聯盟』『聯合選秀』大門外」。



我們八人都依照規定，報名了P+聯盟新賽季的體測及選秀，獲得聯盟審核資格通過、正式接受，並且公告。昨天聽聞消息，我們都既錯愕、也不解，遵守規定的我們犯了什麼錯？在毫無心理準備、且全無新規定緩衝時間的情況下，由一個根本還沒有真正成立的「新聯盟」(籌委會)，直接將P+聯盟的規章廢除？所以我們八個人簽名連署，希望各界可以聽見我們的心聲，了解真實情況，並進一步討論、正視外籍生之工作權，這確實關乎台灣籃球未來如何正向發展。



明天(7月3日)，我們八人都會如期到P+聯盟體測會現場(台藝大)。我們實在難以接受，所謂「新聯盟」這樣一刀切的做法，所謂「此階段外籍生制度無法有效提升國際競爭實力」的說法，沒有根據也難以服人。在經過媒體報導後，我們也知道，台灣有許多關心籃球發展的人士與球迷，都認為相關決策「既粗暴、又粗糙」，也很可能涉及到嚴重的「歧視」議題！

▲UBA大物莫巴耶。（圖／記者林敬旻攝）



我們之中，有人努力存錢，從法國、美國等飛來台灣，參加選秀，有的在國外寄宿家庭的家人，也在等這一刻，特地飛來台灣。家人為了我們，幾乎都是用盡家裡的資源，支持我們飛來台灣準備職籃測試與選秀。來台灣讀大學期間，我們感受到台灣的多元開放，無論同學、老師和朋友，都對我們很友善，這是我們看到的台灣價值，也是我們想提升自己、繼續在台灣挑戰職籃舞台的重要原因之一。



我們報名P+聯盟選秀，這個職籃聯盟給人一種充滿希望與夢想的感受。在這裡有很多好手，比賽精采，渴望加入的我們，也一直努力準備，希望成為其中的一份子，一方面，也回報我們的家人，改善家裡的經濟條件。



昨天之後，我們彼此聯絡，希望能聯合起來表達心聲。我們想問，現在，夢想真的要在台灣破碎了嗎？是否還有任何轉圜的可能？我們的聲音可能很微弱，但也希望在重視多元價值的台灣，只是熱愛打籃球、努力爭取機會的外籍生，也有被聽見、被理解的機會。



聲明人

莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)

奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)

盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)

備註：聲明內容為八位外籍生共同意見，經友人協助，以中文版本發表。