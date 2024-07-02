快訊／確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安　他高喊替家鄉台中奪冠

▲夢想家簽下蔣淯安。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今（2）日宣布，與超大咖自由球員「安神」蔣淯安達成協議簽下5年合約，雙方將攜手征戰兩大聯盟合併後的台灣職業籃壇。

以下為球團完整公告：

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生涯邁入第十一個球季的蔣淯安獲得多項個人獎項，包含超級籃球聯賽( SBL )兩次年度第一隊，一次年度最佳防守球員，兩次年度最有價值球員。也在近三年連霸T1聯盟年度第一隊，入選兩次年度防守第一隊，並於2022年獲選年度最有價值球員。

▲台啤雲豹日前宣布蔣淯安離隊。（圖／台啤雲豹提供）

個人榮譽之外，蔣淯安在2016、2020與2021年與台灣啤酒籃球隊拿下SBL總冠軍，上個賽季2024年率領台啤永豐雲豹拿下T1聯盟總冠軍，在個人成就與團隊榮譽上都已經證明自己，而對於夢想家文化的認同與回饋家鄉臺中的使命感，給了他跳脫舒適圈的勇氣。

「對於新球季的選擇確實想了很多，轉換環境對我來說心裡拉扯不少，但很想回來自己的家鄉、城市，為從小培養我長大的地方努力打拼。夢想家是一支很有活力也很有潛力的球隊，球隊文化也很吸引我。新球季希望能跟球隊一起拼，帶著夢想家闖進冠軍賽然後拿下冠軍。」蔣淯安談起加盟夢想家的選擇時說道，「回到台中就是想回饋這個城市，從小到大就學期間都是在臺中，而對台中這座城市最好的回饋就是替這裡拿下冠軍。」

▲蔣淯安率雲豹奪冠。（圖／T1職籃提供）

夢想家總經理韓駿鎧表示，「蔣淯安的實力無庸置疑是台灣最頂尖的本土球員，更重要的是他認真、團結的職業態度，與從不被看好到成為頂尖選手的努力過程，都非常符合夢想家的文化與精神，相信小安在選擇團隊時除了合約條件也有觀察到彼此的契合度。很期待未來一起往冠軍目標邁進。」

對於與原陣容本土一哥林俊吉的搭配，韓駿鎧不但有信心更看好這是組兼具現在與未來的搭檔，「小安的加入不僅提升了夢想家現在征戰賽事的實力，也期待他可以傳授一路以來不論是心態或球技上的開發給阿吉，讓夢想家不論從現在到未來都會擁有MVP等級的本土球員。」

「看到阿吉就像是看到比我以前更厲害的自己，很期待與他的搭配。」談到新球季，除了與阿吉共組破壞力十足的超級跑車後場，蔣淯安也談到共組聯盟的挑戰，「新的球季很不一樣，不再是以往，而是所有隊伍的統整，所以更期待與不一樣的球隊碰出不一樣的火花。」