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勇士聲明道別K湯提G6英雄事蹟　承諾未來退休11號球衣

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏與合作長達13年的4冠核心湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣，球團特別發聲明向他道別，細數他在灣區的多項成就，特別提到他屢次在季後賽G6上演神勇表現的事蹟， 並承諾未來將退休K湯的11號球衣，「他將與其他打造這個王朝的勇士名將一起被銘記。」

合作超過10年的灣區3巨頭柯瑞(Stephen Curry)、湯普森和格林(Draymond Green)，聯手奪下518勝，在歷史上所有3人組中名列第6，季後賽98勝更高居第3。他們替勇士帶來4座總冠軍，與馬刺「GDP」鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)、帕克(Tony Parker)並列近50年來，全明星3巨頭最多冠紀錄。

▲▼勇士湯普森、七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士發聲明向湯普森道別。（圖／達志影像／美聯社）

不過勇士花了1年仍無法與湯普森談妥續約，最終雙方只能說再見，K湯確定轉戰獨行俠，結束長達13年的灣區生涯。勇士球團特地發出道別聲明，「我們無法言喻湯普森效力勇士13年期間，所做出的令人難以置信、傳奇般的貢獻。這其中包括4座NBA總冠軍，6次打進NBA總決賽，5度入選全明星賽，以及多項NBA紀錄，包括NBA史上單節最高分(37分)和單場最多三分進球數(14個)。」

「湯普森為勇士迷、灣區居民以及全世界的支持者帶來的快樂和幸福無法被低估。他在壓力下、在最重要的舞台上多次上演關鍵表現，包括許多G6的英雄事蹟，已經成為他職業生涯的標誌。」

▲▼勇士湯普森、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森離開效力了13年的勇士。（圖／達志影像／美聯社）

「湯普森的傳奇將永遠流傳，我們期待有一天能在大通中心退休他的11號球衣，屆時他將與其他打造這個王朝的勇士名將一起被銘記。我們感謝他的貢獻，並祝他在接下來的旅程一切順利。」

「G6湯」的稱號誕生於2016年的西區冠軍賽，湯普森該役飆出11顆三分彈，獨得41分，率勇士以108比101擊退雷霆，將系列賽扳成3勝3敗，逼出搶七戰，最後他們也成功挺進總決賽。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲浪花兄弟成了絕響。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森

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