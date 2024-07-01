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快訊／重磅簽約！喬治4年近69億轉戰七六人　聯手恩比德組3巨頭

▲▼快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

34歲的頂尖搖擺人喬治(Paul George)告別效力了5年的快艇，與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)拆夥後，以4年2.12億美元(約68.8億台幣)的價碼轉戰七六人，改與MVP長人恩比德(Joel Embiid)、後場新星馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭爭冠。

喬治上周拒絕執行下季4870萬美元的球員選項，選擇投身自由市場，由於快艇堅持不給4年長約，雙方歷經幾個月的談判最終仍破局，快艇在自由市場開市僅2個多小時，就宣布這位9屆全明星搖擺人將轉戰別隊。

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喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德聯手了5季，無奈兩人輪流傷病，總共缺席多達215場比賽，卻僅贏下3個季後賽系列賽，最佳紀錄是2021年闖進西區冠軍賽，但最終遭到淘汰，與總冠軍目標相去甚遠。

▲▼快艇喬治、哈登，獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治轉戰七六人。（圖／達志影像／美聯社）

快艇記者阿札利(Tomer Azarly)挖出喬治2020年底續約4年時的承諾，「我欠這支球隊一座冠軍，我的承諾和職責就是為他們帶來冠軍。」最終他沒能實現諾言就離隊了。

根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，今夏擁有6090萬美元薪資空間的七六人，以4年頂薪簽下喬治，打造全新的3巨頭陣容，喬治將聯手2023年MVP恩比德、後場新星馬克西，重返東區賽場。

「沃神」指出，喬治和他的經紀人明茨(Aaron Mintz)今晚(美國時間)與費城高層，包括老闆哈里斯(Josh Harris)、總管莫雷(Daryl Morey)、布蘭德(Elton Brand)及傳奇球星厄文(Julius Erving)在洛杉磯會面。消息來源表示，喬治這份合約包含球員選項。

喬治合約細節：

2024-25賽季4920萬美元

2025-26賽季5170萬美元

2026-27賽季5410萬美元

2027-28賽季5660萬美元

關鍵字： NBA快艇喬治七六人恩比德

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