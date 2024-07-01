兄弟二輪伍立辰期待向王建民討教球種　舅舅莊勝雄邀赴日訓練

▲▼嘉義大學伍立辰。（圖／伍立辰提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟今年選秀第二輪指名嘉義大學投手伍立辰，他是旅日大前輩莊勝雄的外甥，選秀結果出爐後也收到舅舅傳訊息道賀，他表示期待在兄弟完整體系下成長，聽聞投手教練王建民對於自己入團相當開心，他也表示有獲得肯定的感覺。

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兄弟球團選秀當天的「實境秀」曝光後，可以發現兄弟在指名伍立辰時，領隊劉志威說，「建民開心了！」伍立辰透露，有注意到這個片段，「謝謝兄弟球團願意選擇我，是給我的肯定，建民教練是在大聯盟發光發熱的選手，很期待能向他討教球種的握法與使用策略。」

伍立辰畢業於普門中學，在青棒時期擔任野手，在高三時，曾遭到觸身球砸中鼻樑，也一度想放棄棒球，轉練投手並進入嘉義大學繼續磨練，才有機會獲得選秀指名。不少普門中學同學及學弟都在職棒場上，在兄弟有劉貴元、馬鋼以及張仁瑋都是熟識的好友，令他相當期待，他說，「看到他們在職棒場上，是一種動力，希望能加入職棒並盡快成長，為球隊做出貢獻。」

伍立辰目前正隨U23培訓隊在美國比賽，前一天對戰NCAA大學明星隊，後援1.1局，被敲1安打，有2次保送，無失分。他表示，「第一次與高層級打者對決，他們的身材條件都很突出，即使投出外角球，他們的重心都不受影響，能把球打得強勁。昨天比賽投得不算好，沒控制好球路位置，常常失投，觸身球保送形成危機，好險沒有失分。」

舅舅莊勝雄在伍立辰棒球路上給予很多指導，在獲得兄弟指名後，也馬上傳訊息恭喜他，伍立辰說，「他告訴我保持健康，有機會可以到日本打球或訓練。」

對於兄弟球團的印象，伍立辰說，「這支球隊已經從職棒元年到現在，是很資深球隊，一直很有競爭力，也有完整體系，王建民是資深教練，希望可以為球隊拚盡全力，慢慢成長。」

▲▼伍立辰與舅舅莊勝雄合照。（圖／伍立辰提供）