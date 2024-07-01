運動雲

>

富邦勇士「制服組」人事調整　助教吳永仁晉升執行教練

▲▼富邦勇士助教吳永仁升任執行教練。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士助教吳永仁升任執行教練。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士今(1)日宣布制服組人事調整，原助理教練吳永仁升任執行教練，未來他將憑藉在籃球領域的豐富經歷，協助培育更多優秀球員。

吳永仁高中時期為三民五虎一員，曾帶領球隊締造2連霸紀錄，2003年開啟職業生涯，先後效力台灣銀行、緯來獵人、台灣大、台灣啤酒與富邦勇士。14年球員生涯，獲得2次SBL三分球大賽冠軍、1次SBL助攻王，入選1次SBL年度第一隊與3次SBL全明星賽，更是SBL史上首位達標3000分、1000籃板、1000助攻里程碑的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦團隊， 為團隊中重點栽培的控球後衛，2017年卸下球員身份後，轉任富邦勇士助理教練，提供專業調度意見並臨場輔佐總教練許晉哲，過往7年共同征戰國內外賽事，攜手合作奪下4座總冠軍，稱職的表現深獲總教練許晉哲的倚重與球團一致的肯定。

勇士領隊蔡承儒表示，「永仁在球員生涯退休後，轉任勇士助教跟在許總身邊長達7年，永仁執教相當出色，彼此也培養了絕佳的合作默契，和許總討論過後，我們認為今年是個好時機，希望不只在球員戰力上調整，在教練團的部分也能有更好的佈局，因此我們希望賦予永仁更多責任，期待永仁接下執行教練後，能更進一步地突破與成長，培養出更多優秀球員。」

關鍵字： PLG富邦勇士吳永仁

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

39歲「控球之神」保羅轉戰馬刺　夢幻搭檔「法國怪物」溫班亞瑪

39歲「控球之神」保羅轉戰馬刺　夢幻搭檔「法國怪物」溫班亞瑪

K湯真的掰了！勇士準備先簽後換　沃神：他在灣區的日子已結束

K湯真的掰了！勇士準備先簽後換　沃神：他在灣區的日子已結束

大谷翔平5支0道奇不敵巨人　「6月狂谷」12轟月MVP候補

大谷翔平5支0道奇不敵巨人　「6月狂谷」12轟月MVP候補

快艇尋求交易送走前MVP衛斯布魯克　衛少與金塊「互有興趣」

快艇尋求交易送走前MVP衛斯布魯克　衛少與金塊「互有興趣」

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新歸化　大B哥正式簽約

2哈登確定留快艇！2年22.7億續約

3PLG職籃第3波FA　12球員入列

4K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

5趙娟週加入統一獅啦啦隊　締造中職紀錄

最新新聞

1台北戰神助教彭德軒約滿離隊

2瓊斯盃來了　吉爾貝克歸化出擊

3釀酒人8場敲5發滿貫為史上第2隊

4美國24歲東奧雙金田徑女將再締新猷

5獨行俠小瓊斯　竄升K湯爭奪戰領跑者

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

挺身反東奧正名公投　周天成：每票關乎所有體育人未來

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366