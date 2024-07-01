富邦勇士「制服組」人事調整　助教吳永仁晉升執行教練

▲富邦勇士助教吳永仁升任執行教練。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士今(1)日宣布制服組人事調整，原助理教練吳永仁升任執行教練，未來他將憑藉在籃球領域的豐富經歷，協助培育更多優秀球員。

吳永仁高中時期為三民五虎一員，曾帶領球隊締造2連霸紀錄，2003年開啟職業生涯，先後效力台灣銀行、緯來獵人、台灣大、台灣啤酒與富邦勇士。14年球員生涯，獲得2次SBL三分球大賽冠軍、1次SBL助攻王，入選1次SBL年度第一隊與3次SBL全明星賽，更是SBL史上首位達標3000分、1000籃板、1000助攻里程碑的球員。

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吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦團隊， 為團隊中重點栽培的控球後衛，2017年卸下球員身份後，轉任富邦勇士助理教練，提供專業調度意見並臨場輔佐總教練許晉哲，過往7年共同征戰國內外賽事，攜手合作奪下4座總冠軍，稱職的表現深獲總教練許晉哲的倚重與球團一致的肯定。

勇士領隊蔡承儒表示，「永仁在球員生涯退休後，轉任勇士助教跟在許總身邊長達7年，永仁執教相當出色，彼此也培養了絕佳的合作默契，和許總討論過後，我們認為今年是個好時機，希望不只在球員戰力上調整，在教練團的部分也能有更好的佈局，因此我們希望賦予永仁更多責任，期待永仁接下執行教練後，能更進一步地突破與成長，培養出更多優秀球員。」