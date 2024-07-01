快艇宣布喬治離隊！雙星組合失敗告終　PG最可能加盟七六人

▲快艇宣布喬治（左）離隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇頂尖搖擺人喬治(Paul George)跳出合約投身自由市場，他的經紀人明茨(Aaron Mintz)今(1)日與快艇總裁法蘭克(Lawrence Frank)對話後，雙方依舊無法取得共識，快艇隨後發出聲明宣布，這位9屆全明星將轉戰其他球隊，目前七六人依舊是領跑者。

現年34歲的喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)聯手了5季，無奈兩人輪流傷病，總共缺席多達215場比賽，卻僅贏下3個季後賽系列賽，最佳紀錄是2021年闖進西區冠軍賽，但最終遭到淘汰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NBA名記者史坦(Marc Stein)日前報導，喬治正在尋求一份4年長約，但快艇不願給出超過雷納德今年初簽訂的3年1.5億美元價碼，就算喬治跳出合約投身自由市場，快艇態度依舊堅定，在雙方無法取得共識下，快艇正式宣布喬治將轉戰別隊。

▲快艇雙星雷納德、喬治拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

快艇肯定喬治這5年來的貢獻，「這段時間裡，他3度入選全明星賽，成為隊史三分球王，幫助球隊達到前所未有的高度。他2021年季後賽對爵士G5、G6的表現將永遠被與快艇有關的人所銘記。」

快艇在聲明中也提到，球隊原本打算留下喬治，已經談判好幾個月，無奈雙方存在巨大的鴻溝，「我們理解並尊重喬治決定尋找下一份合約的選擇。」

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，目前七六人依舊是最可能得到喬治的隊伍，在2冠射手波普(Kentavious Caldwell-Pope)轉戰魔術後，更為費城簽下喬治鋪平了道路。

▲七六人一哥恩比德與喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）