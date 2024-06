金鶯單月猛敲60轟破隊史紀錄！　逆轉擊敗「衛冕軍」

Anthony Santander hits his THIRTEENTH homer of June! pic.twitter.com/ngjkDP8yWG

▲桑坦德(Anthony Santander)敲出本月第13轟,破金鶯隊史6月最多轟球員紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

金鶯今天(30日)在主場以6比5擊敗「衛冕軍」遊騎兵,以1場勝差暫居美聯東區第1名,而金鶯在本場比賽敲出2支全壘打,單月敲出60轟打破隊史紀錄,右外野手桑坦德(Anthony Santander)6月敲出13轟也創下該月隊史紀錄。

2局下桑坦德從遊騎兵先發羅倫森(Michael Lorenzen)手中敲出陽春砲,這也是金鶯團隊在6月的第59支全壘打,創下金鶯隊史單月最多轟紀錄。

桑坦德在這個月敲出13支全壘打,也創下金鶯隊史6月最多轟球員紀錄。這項紀錄原本是12支,由戴維斯(Chris Davis)、貝爾(Albert Belle)、帕梅洛(Rafael Palmeiro)和包爾( Boog Powell)所保持。

雖然桑坦德6月敲出13支全壘打已是該月份最多,但金鶯隊史單月最多全壘打是傑提里(Jim Gentile)、克利夫特(Harlond Clift)所創下的15轟。

HESTON KJERSTAD GRAND SLAM TO GIVE THE ORIOLES THE LEAD! ???? pic.twitter.com/aCIeTcjqBF