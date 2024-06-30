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金鶯單月猛敲60轟破隊史紀錄！　逆轉擊敗「衛冕軍」

▲桑坦德（Anthony Santander）敲出本月第13轟，破金鶯隊史6月最多轟球員紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑坦德（Anthony Santander）敲出本月第13轟，破金鶯隊史6月最多轟球員紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

金鶯今天（30日）在主場以6比5擊敗「衛冕軍」遊騎兵，以1場勝差暫居美聯東區第1名，而金鶯在本場比賽敲出2支全壘打，單月敲出60轟打破隊史紀錄，右外野手桑坦德（Anthony Santander）6月敲出13轟也創下該月隊史紀錄。

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2局下桑坦德從遊騎兵先發羅倫森（Michael Lorenzen）手中敲出陽春砲，這也是金鶯團隊在6月的第59支全壘打，創下金鶯隊史單月最多轟紀錄。

桑坦德在這個月敲出13支全壘打，也創下金鶯隊史6月最多轟球員紀錄。這項紀錄原本是12支，由戴維斯（Chris Davis）、貝爾（Albert Belle）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）和包爾（ Boog Powell）所保持。

雖然桑坦德6月敲出13支全壘打已是該月份最多，但金鶯隊史單月最多全壘打是傑提里（Jim Gentile）、克利夫特（Harlond Clift）所創下的15轟。

本場金鶯克耶斯塔克（Heston Kjerstad）敲出生涯首發滿貫砲，幫助金鶯從原本1比2落後，逆轉成5比2領先，終場以6比5收下勝利。

克耶斯塔克的全壘打是金鶯在6月的第60轟，是大聯盟歷史上單隊在單月第3多全壘打，距離追平去年勇士創下的單月61轟僅差1支。而目前單隊單月最多轟，是2019年洋基在8月敲出74轟。

▲金鶯克耶斯塔克（Heston Kjerstad）敲出生涯首發滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯克耶斯塔克（Heston Kjerstad）敲出生涯首發滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球金鶯

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