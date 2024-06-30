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七六人在喬治爭奪戰中領跑　快艇當初用SGA換PG成了一場空？

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

快艇雙星之一喬治(Paul George)拒絕執行下季4870萬美元的球員選項，薪資專家馬克斯(Bobby Marks)分析「喬治人生」4種可能結局，雖然仍存在「先簽後換」的可能性，但受限於新版勞資協議，成真的機率微乎其微，也就是快艇若無法留人，他們2019年用「SGA」與多枚選秀權去換喬治，很可能變成一場空。

▲▼快艇喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

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▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

以下為馬克斯分析的「喬治人生」的4種可能結局：

1. 喬治與快艇續約
2. 喬治與一支有薪資空間的球隊簽約
3. 快艇與一支擁有薪資空間的球隊合作進行「先簽後換」，創造交易特例，得到喬治的球隊將觸發第一層硬上限(1.787億美元)
4. 快艇與一支超過薪資上限的球隊進行先簽後換，得到喬治的球隊將觸發第一層硬上限

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

觸發第一層硬上限的球隊，將受到多種限制。馬克斯指出，快艇技術上可以先簽後換將喬治送到擁有巨額薪資空間的七六人，但得到喬治意味著會觸發第一層硬上限，費城這樣的球隊不太可能同意這筆交易，缺乏薪資空間的隊伍如勇士就更不可能完成交易。

新版勞資協議的嚴格規定，讓快艇也面臨重大限制，假設快艇與勇士進行先簽後換，換回保羅(Chris Paul)、穆迪(Moses Moody)和庫明加(Jonathan Kuminga)等人，快艇將觸發第2層硬上限，讓他們很難重新簽下哈登(James Harden)。

▲▼快艇喬治、哈登，獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

因此快艇要以先簽後換的方式送走喬治，以獲得回報幾乎不可能實現。快艇若不能與喬治重簽新約，他們就將白白失去這位頂尖搖擺人。快艇2019年為延攬喬治，將如今已是MVP等級球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和5枚首輪選秀權、兩個選秀互換權送往雷霆，如今恐變成一場空。

喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)聯手了5季，兩人輪流傷病之下，合計僅贏下3個季後賽系列賽，與總冠軍的目標相去甚遠。

根據《費城詢問報》記者龐皮(Keith Pompey)掌握的最新消息，七六人目前是喬治爭奪戰的領跑者，「如果他來到費城，消息來源認為他將幫助招攬優秀的角色球員，以打造冠軍陣容。」

▲▼雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、獨行俠唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇喬治

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