馬查多單場雙響砲！　教士2場攻20分　11比1擊敗紅襪

The Green Monster couldn't stop Manny Machado ???? pic.twitter.com/okh4zVDcw1 — MLB (@MLB) June 29, 2024

▲馬查多（Manny Machado）雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士今天（30日）與紅襪進行系列賽第2戰，教士靠著馬查多（Manny Machado）雙響砲、梅里歐（Jackson Merrill）連2天開轟，以及蘇利文（Brett Sullivan）本季首轟，終場以11比1擊敗紅襪，這2場比賽教士也已經攻下20分，近10場贏下9場。

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在過去的10場比賽，教士打出強而有力的表現，就算面對賽前防禦率2.18的紅襪先發霍克（Tanner Houck），打線仍然發揮良好。

His name is Jackson Merrill, but you can call him Mr. June ???? pic.twitter.com/fBpo56r9C7 — San Diego Padres (@Padres) June 29, 2024

教士在2局上靠著連續安打得到第1分；3局上馬查多打出2分砲，幫助教士3比0領先；4局上梅里歐陽春砲，比分拉至4比0。

Manny Machado goes yard again! pic.twitter.com/JyNKlc1ftH — MLB (@MLB) June 29, 2024

5局上教士連續上壘，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出帶有1分打點安打，馬查多再敲出一發3分砲，紅襪先發霍克解決下一棒的索拉諾（Donovan Solano）後就下場，總計主投4.1局，被打9支安打、失8分（7自責分）。

Brett Sullivan joins the slugfest



It’s a beat down in Boston



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接替上場的紅襪牛棚霍恩（Bailey Horn）先解決梅里歐，之後被金河成敲安，再被蘇利文敲出2分砲，最後三振下一棒的強森（Bryce Johnson），教士單局攻下6分，比分10比0。

Jarren Duran is relentless. Finally gets the Red Sox on the board with a solo shot.



Up to 8 homers on the season. 7 in his last 39 games. pic.twitter.com/6f10lRAuHl — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) June 29, 2024

紅襪6局下靠著杜蘭（Jarren Duran）陽春砲攻下1分；8局上教士梅里歐二壘安打帶回1分，終場教士以11比1大勝。近10場比賽贏下9場的教士，占居國聯外卡第2，「過去一週左右，我們提升了一個檔次。」馬查多表示，「能參與其中非常有趣。」教士總教練薛德（Mike Shildt）也表示，「我們只是在尋求進步，你會得到持續的進步，然後你會看到各方面一起提升。」

教士近期受到傷病侵擾，明星內野手柏格茲（Xander Bogaerts）、日籍強投達比修有、主力先發馬茲哥洛夫（Joe Musgrove），以及小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）都尚未歸隊，但球隊卻打出非常強勢的表現，對此馬查多表示，「自春訓以來，我們就傳達一個訊息，就是必須互相扶持，彌補彼此的不足，當一個人倒下時，下一個人必須挺身而出。」