馬查多單場雙響砲！　教士2場攻20分　11比1擊敗紅襪

教士今天(30日)與紅襪進行系列賽第2戰,教士靠著馬查多(Manny Machado)雙響砲、梅里歐(Jackson Merrill)連2天開轟,以及蘇利文(Brett Sullivan)本季首轟,終場以11比1擊敗紅襪,這2場比賽教士也已經攻下20分,近10場贏下9場。

在過去的10場比賽,教士打出強而有力的表現,就算面對賽前防禦率2.18的紅襪先發霍克(Tanner Houck),打線仍然發揮良好。

教士在2局上靠著連續安打得到第1分;3局上馬查多打出2分砲,幫助教士3比0領先;4局上梅里歐陽春砲,比分拉至4比0。

5局上教士連續上壘,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)敲出帶有1分打點安打,馬查多再敲出一發3分砲,紅襪先發霍克解決下一棒的索拉諾(Donovan Solano)後就下場,總計主投4.1局,被打9支安打、失8分(7自責分)。

接替上場的紅襪牛棚霍恩(Bailey Horn)先解決梅里歐,之後被金河成敲安,再被蘇利文敲出2分砲,最後三振下一棒的強森(Bryce Johnson),教士單局攻下6分,比分10比0。

