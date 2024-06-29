曾旅日、韓！　金鶯蘇亞雷斯6局無失分力壓賽揚強投

▲金鶯蘇亞雷斯（Albert Suarez）主投6局無失分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

金鶯今天（29日）派出34歲的蘇亞雷斯（Albert Suarez）掛帥先發，這僅僅是他大聯盟生涯第22場先發，繳出主投6局無失分表現，力壓遊騎兵派出的賽揚強投薛茲爾（Max Scherzer），終場金鶯以2比1獲勝，拿下近期3連勝。

4局下金鶯先靠著考瑟（Colton Cowser）陽春砲得下第1分；5局下韓德森（Gunnar Henderson）在二壘有人的情況下，敲出適時安打，帶有1分打點，金鶯2比0領先。

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Colton Cowser opens up the scoring in Baltimore with his 12th home run of the year. ???? pic.twitter.com/wHEQBQKIJr — MLB (@MLB) June 29, 2024

遊騎兵打線則一路被蘇亞雷斯壓制，直到7局上金鶯換上牛棚投手坎諾（Yennier Cano），想不到他一上場連續投出2次保送，雖然順利三振洛爾（Nathaniel Lowe），但還是被下一棒的簡柯瓦斯基（Travis Jankowski）敲出帶有1分打點安打。

不過金鶯這時換上韋伯（Jacob Webb）止血成功，加上後續牛棚培瑞茲（Cionel Pérez）、金柏瑞（Craig Kimbrel）各投1局無失分，終場金鶯以1分之差獲勝。

蘇亞雷斯主投6局無失分，被打3支安打，投出2次三振、無四壞球的成績。不僅如此，這也是蘇亞雷斯自2016年7月3日（臺灣時間）面對響尾蛇以來，再度於大聯盟賽場上投滿6局以上。他曾在2016年及2017年身穿巨人球衣上過大聯盟，2016年出賽22場（12場先發），拿下3勝5敗、防禦率4.29；2017年18場出賽都是後援，拿下0勝3敗、防禦率5.12成績，並在2019年到2021年效力日職養樂多，2022年到2023年則在韓職三星獅。

39歲的薛茲爾本場繳出5.1局失2分，被打4支安打（1支全壘打），並送出4次三振、2保送，並在2局下對金鶯打者烏里亞斯（Ramón Urías）投出生涯第3372次三振，超越名人堂球星麥達克斯（Greg Maddux），獨居大聯盟歷史三振排行榜第11名。