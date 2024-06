曾旅日、韓！　金鶯蘇亞雷斯6局無失分力壓賽揚強投

▲金鶯蘇亞雷斯(Albert Suarez)主投6局無失分。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

金鶯今天(29日)派出34歲的蘇亞雷斯(Albert Suarez)掛帥先發,這僅僅是他大聯盟生涯第22場先發,繳出主投6局無失分表現,力壓遊騎兵派出的賽揚強投薛茲爾(Max Scherzer),終場金鶯以2比1獲勝,拿下近期3連勝。

4局下金鶯先靠著考瑟(Colton Cowser)陽春砲得下第1分;5局下韓德森(Gunnar Henderson)在二壘有人的情況下,敲出適時安打,帶有1分打點,金鶯2比0領先。

Colton Cowser opens up the scoring in Baltimore with his 12th home run of the year. ???? pic.twitter.com/wHEQBQKIJr