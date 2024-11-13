熱火名帥竟喊「不存在的暫停」害輸球　自責太激動鑄成大錯

Erik Spoelstra calls for a timeout despite the Heat being out of timeouts



Detroit wins the game at the line



(via @FanDuelSN_Heat)



pic.twitter.com/cF328ysYCw — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA名帥史波斯卓(Erik Spoelstra)執掌熱火兵符17年，12度率隊打進季後賽，他的個人特質與高球商是熱火文化的基石，他今(13)日卻罕見在場上犯下嚴重錯誤，他在延長賽最後1秒，雙方平手時，喊出「不存在的暫停」，送給活塞技術犯規罰球，導致南灘大軍2分飲恨，他賽後相當自責。

▲熱火主帥史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

史波斯卓今年初才以8年超過1.2億美元(約38.9億台幣)與熱火續約，成為NBA第3位年薪突破1000萬美元(約3.2億台幣)的教練，在聯盟極具威望的他，今日卻意外釀下大禍，讓「英雄哥」希洛(Tyler Herro)單場狂飆10顆三分彈、貢獻40分、8助攻的優異表現化為烏有。

南灘大軍末節一度陷入14分落後，但他們發揮強大韌性，硬是在正規賽結束前打出9比0攻勢，將比賽拖入延長。他們卻在OT出現一系列「災難操作」，終場前1.1秒，希洛替熱火拿下超前的2分，活塞喊出暫停，暫停過後，邁阿密有6位球員在場上，好在20歲小將韋爾(Kel'el Ware)及時下場。

▲熱火英雄哥希洛。（圖／達志影像／美聯社）

隨後活塞長人杜倫(Jalen Duren)完成一記「空中接力」扣籃扳平了比數，沮喪的熱火主帥史波斯卓喊暫停，問題是他們已經沒有暫停可以叫，熱火因此吞下一次技術犯規，送畢斯利(Malik Beasley)上罰球線，他命中這記罰球，活塞在最後1秒將比分改寫為122比121，終場以123比121帶走勝利。

Erik Spoelstra on calling a timeout the Heat didn’t have late in OT:



“I made a serious mental error. That’s on me. I feel horrible about it. There’s no excuse for that. I’m 17 years in. I knew in the huddle we didn’t have [a timeout]. I got emotional in the huddle. I made a… pic.twitter.com/SyEkd9nbSM — Legion Hoops (@LegionHoops) November 13, 2024

史總賽後相當自責，坦承自己因為一時情緒激動犯下嚴重錯誤，「這是我的錯。我覺得非常糟糕，這真的沒有任何藉口，我已經在這行17年了。我們在休息時討論過這個問題，我知道我們沒有暫停了，我只是變得情緒化和反應過激，犯了這個可怕的錯誤。」

「你不希望比賽因為這樣的錯誤而結束……這場比賽應該進入2度延長，不應該有人干預這一點。不幸的是，即使作為一名資深教練，我還是介入了其中。」

Jalen Rose. Welcome to the meme hall of fame. pic.twitter.com/sJWuIKeN6E — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) November 13, 2024

值得一提的是，當史總「鑄成大錯」時，鏡頭立刻切換到前NBA球員、現任《ESPN》球評羅斯(Jalen Rose)身上，他露出吃驚的表情並摀住了臉。羅斯曾是密歇根五虎之一，他在1993年NCAA冠軍戰也遇過相同的悲劇，他的隊友韋柏(Chris Webber)叫了「不存在的暫停」，導致最終他們敗給北卡羅來納大學。