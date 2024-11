熱火名帥竟喊「不存在的暫停」害輸球　自責太激動鑄成大錯

Erik Spoelstra calls for a timeout despite the Heat being out of timeouts Detroit wins the game at the line (via @FanDuelSN_Heat ) pic.twitter.com/cF328ysYCw

記者游郁香/綜合報導

NBA名帥史波斯卓(Erik Spoelstra)執掌熱火兵符17年,12度率隊打進季後賽,他的個人特質與高球商是熱火文化的基石,他今(13)日卻罕見在場上犯下嚴重錯誤,他在延長賽最後1秒,雙方平手時,喊出「不存在的暫停」,送給活塞技術犯規罰球,導致南灘大軍2分飲恨,他賽後相當自責。

▲熱火主帥史波斯卓。(圖/達志影像/美聯社)

史波斯卓今年初才以8年超過1.2億美元(約38.9億台幣)與熱火續約,成為NBA第3位年薪突破1000萬美元(約3.2億台幣)的教練,在聯盟極具威望的他,今日卻意外釀下大禍,讓「英雄哥」希洛(Tyler Herro)單場狂飆10顆三分彈、貢獻40分、8助攻的優異表現化為烏有。

南灘大軍末節一度陷入14分落後,但他們發揮強大韌性,硬是在正規賽結束前打出9比0攻勢,將比賽拖入延長。他們卻在OT出現一系列「災難操作」,終場前1.1秒,希洛替熱火拿下超前的2分,活塞喊出暫停,暫停過後,邁阿密有6位球員在場上,好在20歲小將韋爾(Kel'el Ware)及時下場。

▲熱火英雄哥希洛。(圖/達志影像/美聯社)

隨後活塞長人杜倫(Jalen Duren)完成一記「空中接力」扣籃扳平了比數,沮喪的熱火主帥史波斯卓喊暫停,問題是他們已經沒有暫停可以叫,熱火因此吞下一次技術犯規,送畢斯利(Malik Beasley)上罰球線,他命中這記罰球,活塞在最後1秒將比分改寫為122比121,終場以123比121帶走勝利。

Erik Spoelstra on calling a timeout the Heat didn’t have late in OT:



“I made a serious mental error. That’s on me. I feel horrible about it. There’s no excuse for that. I’m 17 years in. I knew in the huddle we didn’t have [a timeout]. I got emotional in the huddle. I made a… pic.twitter.com/SyEkd9nbSM