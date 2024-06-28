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快訊／悍將狀元郎張育成獲選　統一獅挑陳聖平首輪全部出爐

▲▼張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台中報導

2024中職新人選秀會28日登場，握有「狀元籤」的富邦悍將正式指名「國防部長」張育成當今年度的選秀狀元，為下半季注入超級即戰力。

張育成大聯盟資歷共累計 5 年、235 場出賽、121 支安打、20 支全壘打、79 分打點等相關紀錄，都是台灣選手在大聯盟之最。

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在國際賽上的表現更讓台灣球迷印象深刻，2019年底在第二十一屆亞錦賽與哥哥張進德並肩作戰，為台灣拿下相隔18年的亞錦賽冠軍，2023年張育成加入 WBC世界棒球經典賽中華隊，擔任第四棒一壘手重任，在A 組預賽中以 16打數敲出7安、8打點的成績，不僅拿下Ａ組MVP球員殊榮。

富邦悍將在去年球季結束後，確定握有狀元籤，持續與張育成保持聯繫，近期再度展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，據傳有望以超過150萬元月薪、年薪達到80萬美元（約新台幣2595萬元）的合約網羅他，打破中職最高薪紀錄。

張育成透過影片表示，「謝謝悍將指名，讓我可以回到中職舞台，我將全力以赴，與富邦悍將團結努力，拿下每場勝利，也謝謝在我遇到低潮，甚至受傷時，對我不離不棄的支持，我會持續復健，回到場上。」

榜眼籤台鋼雄鷹指名吳念庭，中信兄弟指名高中大物許庭綸，統一獅指名超級游擊即戰力陳聖平，樂天桃猿指名高中打擊力量最大的張趙紘，味全龍指名平鎮高中外野手曾聖安。

關鍵字： 張育成富邦悍將中職狀元台灣棒球

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