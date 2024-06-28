結合天母當地與球場特色　味全龍推出「大叔乾一杯」主題日

▲▼味全龍推出「Beer&BBQ Festival大叔乾一杯」全新主題日 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍主場天母球場，擁有眾多人氣美式酒吧與餐廳，今年首度結合天母當地與球場特色，於7月6日、7日兩天推出「Beer & BBQ Festival 大叔乾一杯」全新主題日，邀請所有熱愛棒球的大叔進場開趴，一起乾杯享受美味烤肉與精采球賽。

主題活動期間，除了原有的燒烤席、雙人席等熱門座位外，龍隊特別在視野最佳的本壘後方推出「啤酒烤肉套票」。每份套票包含串烤組合、單杯啤酒和當日內野特區門票，串烤組合由國內知名品牌「路邊烤肉」現場烤製，保證最佳烤肉風味。同時，路邊烤肉也會在球場攤位提供烤串組合服務，讓球迷們隨時解饞。

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此外，預訂家庭席的球迷朋友們，則可至球場3F「狂龍廚房」加購韓式燒肉DIY套餐，享受連最強韓援啦啦隊「李多慧」都讚不絕口的道地韓式美味。

天母球場內的各啤酒櫃位，也將響應主題活動推出多項優惠，包括GBA鮮釀啤酒單杯150元、2杯特價250元，拉圖爾精釀啤酒買3送1，FAKI野食生啤酒買2送1，味全龍福利社罐裝啤酒買1送1等，全球知名啤酒商「嘉士伯」更將於活動攤位提供每日3000瓶罐裝啤酒試飲。

入場贈品方面，球團也以啤酒箱造型特別製作兩款「迷你啤酒箱磁鐵開罐器」，7月6日和7月7日於驗票入口處每日發贈其中一款，每款限量5000份贈完為止。

活動期間三壘側用餐區將布置飛鏢機、手足球等啤酒Bar必備機台，戶外空間則有吊酒瓶、推酒杯等闖關遊戲，並將在舞台上舉辦BeerPong等經典活動。味全龍商店也將於7月6日起推出多款車用系列新品，包括汽車前檔遮陽板、雙面汽車頸枕、臨停號碼牌、車用掛勾與車貼磁鐵等，讓大叔們在開車路上也能隨時燃燒心中的野球魂！

龍隊於7月5日至7月7日加碼推出龍年半票優惠，凡生肖屬龍民眾皆可於比賽前一日至官方售票網預購「內野一般區/經濟區半票」，比賽當日出示身分證件驗證後即可持半票進場，現場恕不開放優惠購票及退換票。更多活動詳情將於味全龍官方社群陸續公布，敬請期待。

▲▼味全龍推出「Beer&BBQ Festival大叔乾一杯」全新主題日 。（圖／味全龍提供）