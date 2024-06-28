張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

▲張元植意外墜落身亡。（圖，下同／翻攝自張元植FB）

體育中心／綜合報導

36歲台灣知名登山好手張元植驚傳在法國白朗峰墜崖身亡，艾格探險技術總監張星雯在個人臉書說明，目前仍在處理後續事宜中，張元植的家人準備前來霞慕尼帶張元植回台灣。

根據法國媒體《Franceinfo》報導指出，一位來自台灣的36歲知名登山者攀爬白朗峰、Frendo尖塔時，因積雪失足墜崖250公尺深，當地相關單位尋獲時已經沒有生命跡象，之後證實就是張元植。

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張元植是艾格探險團隊成員，張星雯在臉書說明，「法國當地時間6月27日元植在霞慕尼Plan de Aiguille區域攀登Frendo Spur難度D+,4 (等同北美YDS5.9-,AI3,M4)的冰、雪、岩混和攀路線，約早晨7點左右發生了墜落事故，很不幸的離開了大家。」

她表示，除了許多朋友提供訊息協助處理外，駐法代表處與駐日內瓦辦事處也提供相關協助。因事發突然正在處理後續，張元植的家人準備前來霞慕尼帶他回台灣，家人謝謝大家關心與鼓勵。

張元植，從國中時期就開始接觸登山，高中時期在苗栗全人實驗高級中學已經完成了攀登雪山、玉山、大霸尖山等重要挑戰。他在學測結束後，不到20歲就成功登頂海拔6961公尺的南美洲最高峰阿空加瓜山，並在2009年完成台灣中央山脈大縱走。張元植隨後開始挑戰8000公尺高山，並成為台灣爬過8千公尺以上高山的最年輕登山家，因此有「八千張」的稱號。

2019年5月15日，張元植與另一登山專家「阿果」呂忠翰聯手挑戰世界第五高峰馬卡魯峰，兩人分別採取有氧和無氧的方式成功登頂。同年7月17日，他們再度合作嘗試無氧攀登被稱為「殺人峰」的世界第二高峰K2峰，但由於雪況不佳，最後只攀登至海拔8200公尺，未能登頂。

他曾以數十頁7000多字的調查報告質疑登山女神曾格爾自稱完成「馬納斯盧峰13小時無氧登頂」的世界紀錄。

此外，張元植曾在《報導者》撰文表示，「登山是件會死人的運動」，這也使得登山成為一種擁有獨特重量感的運動。他認為，登山與死亡緊緊相扣，而與其他運動有決定性的差異。因為後果的嚴重性，登山者必須全神貫注地感受山嶺釋放的每一個微小訊息，經歷這些的登山者，更能體會生命的珍貴與價值。