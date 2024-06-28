中職新人選秀會今登場　旅外好手、高中大物挑戰職棒　

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

體育中心／綜合報導

2024中華職棒新人球員選拔會今天（28日）在台中舉行，選拔會共有100名選手通過資格審核，加上測試會獲得推薦的78名選手，總計178位選手將投入今年的選拔會戰場。

其中不乏擁有旅外經驗和國手資歷的選手，包括旅美好手張育成、吳念庭、張奕、陳聖平，去年代表參加U18世界盃中華隊的王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸，來自北部強權穀保家商的何品室融、宋柏翰擁有不錯的打擊實力，都是今年受到高度關注的熱門選手。

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選拔會名單依守備位置分別為投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名。

今年的選拔會早已掀起熱烈討論，旅外好手的回歸、高中大物挑戰職棒、業餘寶藏等待挖掘，誰能衝擊首輪或是成為黑馬，著實讓人期待。

透過國手資歷報名的選手有4位，包括曾在日本職棒闖蕩的野手吳念庭、旅日投手張奕、旅美小將陳聖平，以及平鎮高中隊長許庭綸，打擊穩定、上壘率高、守備判斷能力佳，是評價很高的外野手。

今年有43位透過高中應屆畢業生身分的選手挑戰職棒， 畢業自穀保家商的外野手何品室融，高三後打擊提升，是具長程火力的選手、樂天桃猿宋嘉翔的弟弟宋柏翰，其優勢為身體素質佳且擊球率好。平鎮高中曾聖安在今年玉山盃榮獲最佳外野手獎，不僅具備腳程優勢，也是一位有長打實力的左打選手。

透過球團推薦參加選拔會的選手共50人，其中包括「國防部長」張育成，以及平鎮高中打擊能力評價極高的張趙紘，不僅在去年U18世界盃拿下全壘打王、打點王，今年的玉山盃也獲頒最佳一壘手獎，優秀的潛力也被看好能獲得青睞。

同樣在玉山盃有好表現的投手林易霆，畢業於台南海事，有不錯的均速，在玉山盃獲得最佳投手獎，今年投入選秀，力拚台南海事首位應屆畢業生成功加入中職的球員。

台灣體大內野手邱郡，是味全龍外野手邱辰的弟弟，去年未獲球團青睞，今年再次投入選拔會，升上大四後守備表現逐漸穩定，打擊能力也有所進步，希望這次能追隨哥哥的腳步進到職棒舞台。

中信兄弟王威晨的弟弟，國立體大外野手王威倫，經過調整後二次挑戰職棒，本身有腳程優勢，能力提升後期盼能被球團選中，與哥哥和爸爸王光輝同樣成為職棒球員。

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）