運動雲

>

中職新人選秀會今登場　旅外好手、高中大物挑戰職棒　

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

體育中心／綜合報導

2024中華職棒新人球員選拔會今天（28日）在台中舉行，選拔會共有100名選手通過資格審核，加上測試會獲得推薦的78名選手，總計178位選手將投入今年的選拔會戰場。

其中不乏擁有旅外經驗和國手資歷的選手，包括旅美好手張育成、吳念庭、張奕、陳聖平，去年代表參加U18世界盃中華隊的王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸，來自北部強權穀保家商的何品室融、宋柏翰擁有不錯的打擊實力，都是今年受到高度關注的熱門選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

選拔會名單依守備位置分別為投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名。

今年的選拔會早已掀起熱烈討論，旅外好手的回歸、高中大物挑戰職棒、業餘寶藏等待挖掘，誰能衝擊首輪或是成為黑馬，著實讓人期待。

透過國手資歷報名的選手有4位，包括曾在日本職棒闖蕩的野手吳念庭、旅日投手張奕、旅美小將陳聖平，以及平鎮高中隊長許庭綸，打擊穩定、上壘率高、守備判斷能力佳，是評價很高的外野手。

今年有43位透過高中應屆畢業生身分的選手挑戰職棒， 畢業自穀保家商的外野手何品室融，高三後打擊提升，是具長程火力的選手、樂天桃猿宋嘉翔的弟弟宋柏翰，其優勢為身體素質佳且擊球率好。平鎮高中曾聖安在今年玉山盃榮獲最佳外野手獎，不僅具備腳程優勢，也是一位有長打實力的左打選手。

透過球團推薦參加選拔會的選手共50人，其中包括「國防部長」張育成，以及平鎮高中打擊能力評價極高的張趙紘，不僅在去年U18世界盃拿下全壘打王、打點王，今年的玉山盃也獲頒最佳一壘手獎，優秀的潛力也被看好能獲得青睞。

同樣在玉山盃有好表現的投手林易霆，畢業於台南海事，有不錯的均速，在玉山盃獲得最佳投手獎，今年投入選秀，力拚台南海事首位應屆畢業生成功加入中職的球員。

台灣體大內野手邱郡，是味全龍外野手邱辰的弟弟，去年未獲球團青睞，今年再次投入選拔會，升上大四後守備表現逐漸穩定，打擊能力也有所進步，希望這次能追隨哥哥的腳步進到職棒舞台。

中信兄弟王威晨的弟弟，國立體大外野手王威倫，經過調整後二次挑戰職棒，本身有腳程優勢，能力提升後期盼能被球團選中，與哥哥和爸爸王光輝同樣成為職棒球員。

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人選秀 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

熱門新聞

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

中職選秀今登場聚焦兄弟探花籤　許庭綸有望高中生第一順位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

2球僮徒手接球救大谷翔平

3霸威斯很不好　樂天教頭對舒治浩

4世新男籃將解散？校方：未正式定案

5批PLG票選亂七八糟！林書豪道歉

最新新聞

1張育成篤定狀元　台鋼有機會張奕

2荷蘭性侵犯出獄後「入選巴黎奧運」

3柯瑞轉發詹皇父子照恭賀

4中職選秀今登場　旅外、高中大物挑戰職棒

5台啤雲豹3Q射手李啟瑋

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366