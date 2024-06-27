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2聯盟合併選秀懸而未決　陳建州：PLG體測照常舉行

▲PLG會長張嗣漢及副會長陳建州合影。（圖／PLG提供）

▲PLG會長張嗣漢、副會長陳建州。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

昨(26)晚台灣兩大職籃聯盟宣布合併，11支球隊確定將以新聯盟開打新賽季為目標，然而先前兩聯盟曾發布的選秀相關行程，卻一時之間變成羅生門，PLG副會長陳建州今(27)日發文，指出7月3日的PLG體測會仍會照常舉行，不會影響到報名選手的權益。

陳建州全文如下：

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相信球迷朋友都關注著台灣籃球接下來的發展，但所有的事情都必須等到11隊的球團代表開會才會比較明朗！

目前感到最無所適從的就是已經報名參加選秀的選手們以及他們的家人還有經紀公司，所有人都在擔心是否會影響到原訂的行程！

目前首當其衝的應該是選秀會，原訂的時間是7/3 體測會，接著7/10 才是選秀會！當然接下來的選秀會如何進行，尤其選秀順位應該怎麼決定，還是得經過各隊開會達成共識才知道最後運作方式？！

但是7/3的體測會應該還是會如期舉行，因為報名的選手已經為了這一天做了許多準備，包括他們的體能狀況、控制飲食以及個人的時間安排（因為有許多選手也有挑戰海外聯盟的機會）。

所以如果延期的話，對這些選手確實也不公平，而且沒有一個確定的時間，球員很難調整到最佳狀態，在體測會上有最好的表現，因為這關係到他們的未來，而且很有可能會因為這一天的表現，而決定了他們是否能被職業隊相中成為真正的職業選手。

7/3 的體測會一定會如期舉行，但是我們廣邀各個聯盟、各球隊的代表和教練團一起來看看孩子們的表現。

至於選秀會的日期和運作方式最終會如何調整，就等待11隊的球團會議後作出決定！

7/3 歡迎各個聯盟、各個球團一起來看看孩子們的表現。

期待他們的表現能被各隊看見。
 

關鍵字： 陳建州PLGT1籃球

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