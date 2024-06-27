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跟吉爾貝克這2天就會簽約！張承中：亞洲盃資格賽一定有歸化

▲籃協秘書長張承中、球員工會秘書長曾文鼎。（圖／記者簡名杉攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽將於7月6日正式開戰，近期有歸化意願的兩位「洋助人」吉爾貝克(Brandon Gilbeck)與布依德(Julian Boyd)將分別加入中華藍、中華白「測試」，籃協副秘書長張承中透露，跟吉爾貝克已經談妥，這兩天就會簽約，並會馬上跟體育署討論歸化手續，強調，「年底的亞洲盃資格賽前一定會有歸化球員加入！」

▲夢想家吉爾貝克、林俊吉。（圖／PLG職籃提供）

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▲夢想家吉爾貝克。（圖／PLG職籃提供）

張承中透露，目前與吉爾貝克經紀人的條件全部都談妥，近兩天就會進行簽約手續，並且會以最快速度邀請他回台灣，應該能趕上這一屆瓊斯盃，而關於歸化的程序，也會等到他抵達台灣之後第一時間最快進行。

關於吉爾貝克的歸化身份，張承中指出，他已經符合在台灣待滿兩年的歸化標準，所以拿到身份的機率非常非常高，由於瓊斯盃是籃協主辦的邀請賽，所以在開打以前他沒能拿到歸化身份並不是大問題，但張承中強調，吉爾貝克在年底的亞洲盃資格賽之前一定能拿到歸化身份，意味著亞洲盃資格中華男籃陣中絕對有歸化球員助拳。

另外關於布依德，張承中坦言，雖然他有歸化意願，目前合約談的也差不多，但若他加入，將會是台灣首次同時有兩位歸化球員，目前還在等體育署「開綠燈」，相信體育署也會支持。

而麥卡洛(Chris McCullough)跟狄帝(Deyonta Davis)，由於尚未在台待滿規定天數，張承中認為內政部不會再為兩人「開特例」，但因為麥卡洛將會代表菲律賓球隊征戰瓊斯盃賽事，屆時若他在台天數符合歸化標準，張承中表示，「規定到了我們就開始談，那或許也可以再幫他申請歸化。」 

關鍵字： 張承中籃協吉爾貝克歸化球員亞洲盃

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