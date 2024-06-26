總結上半季「挫折滿滿」！王念好透過「釣蝦」紓解壓力

▲富邦悍將王念好。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將內野新星王念好打擊狀況隨著氣溫逐漸加溫，昨(25)日出戰台鋼雄鷹的比賽敲出雙安之後，已經連5戰有安打表現，進攻數據OPS+也正式突破聯盟平均，對於今年上半季他自己總結，「挫折感蠻多的，但從中持續讓自己進步，沒有掉下來，是做得蠻棒的一點。」他還透露平時喜歡一個人去「釣蝦」，紓解自己在球場上的壓力。

去年下半季透過富邦悍將第一指名加入球隊後，身為高中畢業生的王念好馬上獲得一軍出賽機會，而今年上半季更是藉由球隊的傷兵潮逐漸站穩一軍，目前23場出賽繳出.246/.353/.351的打擊三圍，不過生涯首轟尚未出爐。

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談到近期的狀況，王念好認為自己包含打擊、守備都漸入佳境，尤其是選球的表現上更有耐心，更不容易去追打壞球，他指出，從高中畢業後登上職業舞台，「投手的強度」是他最難適應的部分，表示職棒場上的投手配球比較難猜，高中賽場的配球則相對單純。

▲富邦悍將王念好。（圖／富邦悍將提供）

王念好坦言，今年剛開季的時候，打擊表現掙扎，是自己最挫折的時候，連守備的時候都在想自己打擊的狀況，他指出透過觀察比賽、多練習才慢慢調整回來，私底下則會一個人去「釣蝦」放鬆心情，他說，「釣蝦有一些等待的時間，可以去想比賽中我有哪些部分可以做好。」並解釋因為自己喜歡有「一個人的空間」，所以通常都是自己一個人去。

今年賽季由於三壘手董子恩狀況絕佳，所以王念好多以一壘手身份出賽，而非自己熟悉的三壘防區，他透露職業賽場的左打者，打的球比右打更強勁，拉打的球也比高中時遇到的左打還要快，所以看到對手有左打的時候，一開始其實有點「怕怕」的感覺，必須更早準備應對的方式。

下半季可能會有「大咖隊友」張育成加入，王念好指出，希望在張育成加入後，自己還能有機會多多上場表現，也會把握住自己的每次上場機會，他笑說自己還沒遇過張育成本人，所以會等遇到他之後再來決定要跟他討教哪些部分，同時看看自己跟大聯盟等級的球員的落差有多少。