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林鋅杰迎一軍初登場　葉總點出台、美培養球員概念差異大

▲味全龍呂偉晟、林鋅杰。（圖／味全龍提供）

▲味全龍林鋅杰。（圖／味全龍提供）

記者簡名杉／新北報導

去年季中選秀會落選後與味全龍簽約的前旅美投手林鋅杰，於23日客場戰統一獅的比賽迎來個人中職生涯一軍初登板，主投1局失1分，包含選秀前的自主培訓期間，林鋅杰共在二軍投了33場比賽才登上一軍舞台，但龍隊主帥葉君璋卻不認為他上一軍的步調「太慢」，曾在美國擔任擔任教練的他，反而覺得有點「太快」，認為台灣跟美國培養球員的概念差異很大。

25歲的林鋅杰於2018年以25萬美元(約台幣813萬)簽約金與費城費城人簽約，但他僅在美職發展3年，最高層級到高階1A就遭到釋出，回台後他就與味全龍簽下自培合約，並同時報名中職選秀，雖然最終落選，但味全龍仍將他簽下。

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林鋅杰去年共在二軍出賽22場比賽，今年則在二軍出賽11場，共33場出賽、其中21場為先發，拿下5勝6敗戰績，防禦率4.67、每局被上壘率則為1.57，22日才終於被味全龍升上一軍，並在隔天迎來中職生涯初登板，後援1局被敲出1支安打、投出1次保送失1分。

談到林鋅杰上一軍的日程會不會有點「太慢」，葉君璋並不這麼認為，他覺得台灣跟美國對於培養球員的概念有不小差異，「以美國來講，『這也太快』，以台灣來講，『怎麼這麼久』，所以這也是個蠻不錯的議題。」

而對於林鋅杰這位選手，葉君璋點出他剛回台的時候手不是完全健康，加上他去美國之後，體型一下子變化太大，所以表現會比較不穩定，球團的立場也希望他「不要急」。

關於接下來林鋅杰在球隊中的定位，葉君璋指出，雖然他在二軍多擔任先發投手，但擔任牛棚投手應該會在一軍有比較多機會。

關鍵字： 林鋅杰葉君璋味全龍

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