運動員最大敵人是傷病！葉君璋理解呂偉晟急流勇退決定

▲味全龍呂偉晟。（圖／味全龍提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍24歲後援投手呂偉晟本季一軍僅出賽3場，傳出因腰部傷勢狀況無法根治，使得他在23日對戰統一獅的比賽，登板投完一打席後即引退，龍隊總教練葉君璋指出，由於傷勢頻頻，容易導致運動員沮喪、失去信心，這個心情他能理解，看到呂偉晟有另一個不錯的機會轉換跑道，也為他感到開心。

呂偉晟於味全龍升上一軍第一個賽季是球隊的主力牛棚要角，該年整季出賽43場比賽、40局投球，拿下2勝、2敗、2救援、16中繼成功，防禦率4.28，但隔年受到傷病影響，上場機會驟減，近三個賽季在一軍僅出賽23場比賽，成績也大不如前。

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日前他在台南球場8局下半登板，對決統一獅一個打席，對林安可投出保送後退場，隊友、教練一一上場向他致意，賽後就傳出他將引退消息，而呂偉晟也在24日下午發表聲明，感謝球團、教練的慰留，但由於腰部傷勢反覆，使他心情挫折，所以仍選擇褪下戰袍，迎接第二人生。

葉君璋透露，他大約在兩、三週之前才得知呂偉晟提出退役的消息，一開始並沒有太認真看待，認為有機會慰留他，但後來跟他聊過之後，發現呂偉晟心意已決，雖然覺得可惜，但也只能祝福。

呂偉晟聲明指出，由於腰部傷勢反覆才選擇退役，葉總點出，頻頻遭遇傷勢，導致自己沒辦法保持健康、按部就班的成長，對運動員來說是一件辛苦的事，會有很大的挫折感，所以他能夠理解呂偉晟做出這個決定，剛好有機會轉換跑道，也是一件不錯的事。