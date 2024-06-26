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街舞圈全挺他！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

▲▼台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣霹靂舞一哥孫振日前取得巴黎奧運門票，成為台灣史上第1人，他今(26)日返抵國門，直呼自己很幸運能創造歷史。他上個月12日訓練時不慎傷到韌帶，聽到「啪」的一聲忍不住大叫，還好有周適偉醫師協助療傷，他忍傷跳進五環殿堂，內心充滿感激，尤其街舞圈內人都力挺他，讓他非常感動。

霹靂舞是本屆巴黎奧運的新增項目之一，經過2年資格賽，從全世界挑選男、女各40名選手，在今年5月的中國上海站和6月的匈牙利布達佩斯站一較高下，台灣一哥孫振在上海站前遭逢傷勢打擊，5月12日訓練時不慎傷到韌帶，他痛到大叫，「怎麼會給我這麼難的劇本。」

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▲▼台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

所幸有周適偉醫師緊急幫他治療，協助他恢復，他在上海站取得第7名；本周的布達佩斯站雖無緣8強，以第15名作收，不過他兩站積分60分，總排名第10，此次資格賽發出10張門票，1個國家男、女項目最多只能2人參賽，孫振幸運擠進奧運窄門，成為台灣史上第1人。

孫振今日返抵國門，他表示把長期的目標完成，很開心也很踏實，現年24歲的他大一就立下要創造歷史的目標，他由衷感謝「圈內人」的支持，讓他非常感動，「接受到最多祝福是來自圈內人，希望我成為第一個。」

▲▼台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

孫振坦言一路走來都在「質疑自己」到底有沒有能力達成目標，畢竟這種比賽，音樂、對手的狀態都很難掌握，「很幸運可以拿到奧運門票，YA，開心。」

孫振預計7月下旬就會先到巴黎訓練，提前適應當地天氣、飲食。他透露現在腳還是很酸，但比賽是8月10日，還有1個半月的時間，雖然韌帶傷勢無法完全康復，但應該能恢復到讓他比賽時不用顧及傷勢的程度，這段期間他將努力提升自己的技術與穩定性。

▲▼台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

他不諱言自己在匈牙利布達佩斯站被對手海電，這讓他更清楚問題在哪、哪個元素比對手遜色，將針對這些不足去訓練。面對奧運舞台，他心態反而輕鬆很多，「去感受歷史、感受舞台，順便去巴黎去玩一下。」

孫振說，Breaking能出現在奧運殿堂很神奇，他很期待看看「霹靂舞在奧運能多嗨」，能不能讓觀眾也和舞者一樣嗨。

教練蘇志鵬則喊話，「希望這片土地的人都可以支持他，相信他會比昨天的自己表現得更好。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運霹靂舞巴黎奧運孫振

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