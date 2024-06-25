達比修有「輕微發炎」續待傷兵名單　小塔蒂斯也進傷兵

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士日籍先發達比修有先前因腹股溝傷勢進傷兵名單，歷經一場復健賽後，原定明天（26日）對國民的比賽中重返大聯盟，但現在傳出他手肘發炎，計劃將暫時被擱置。

達比修日前在小聯盟投復健賽，原定本週對國民的比賽將會重返大聯盟先發，不過根據教士隨隊記者卡斯威爾（AJ Cassavell）指出，「總教練薛德（Mike Shildt）表示，達比修有手肘輕微發炎，因此他明天將繼續被放在傷兵名單中。」

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達比修在5月30日對馬林魚的比賽中，主投3局失3分後退場，隨即進入傷兵名單，並在6月20日於小聯盟1A投復健賽，主投3.1局被敲7支安打失6分，

小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）也因右大腿骨出現應力反應，被放入10日傷兵名單。小塔蒂斯上一次出賽是22日教士對戰釀酒人的比賽，當時小塔蒂斯被觸身打到左手肘，並在之後遭到代打更換。

6月份的小塔蒂斯表現優異，打出0.365的打擊率，並擊出5支全壘打，攻擊指數達到1.062，他的傷病讓教士受到很大的損失。

37歲的達比修本季先發11場，拿下4勝3敗、防禦率3.20，主投56.1局拿到53次三振；小塔蒂斯本季出賽80場，敲出14發全壘打，打擊三圍0.279/0.354/0.468，攻擊指數0.822

▲小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）