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「柔道男神」楊勇緯取得巴黎奧運頭號種子　家人將到場見證爭金

▲杭州亞運柔道楊勇緯奪下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯今(25)日收到國際柔道總會(IJF)來函，確定以總積分6510分，世界第1、巴黎奧運頭號種子之姿2度叩關五環殿堂，出賽時間為7月27日下午4點開始，他將抱持挑戰者的心態，在家人的見證下，再度挑戰奧運金牌。

對於即將到來的巴黎奧運，楊勇緯已有明確的目標。他與團隊持續分析各國參賽選手，並模擬各種可能的賽事情況。他保持挑戰者的心態，全力準備迎接賽事。今年他的家人還將親自到場應援，見證他再度挑戰奧運金牌，期待讓全世界看見台灣的柔道實力。

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不同於東京奧運受疫情影響，只能「閉門」比賽，巴黎奧運恢復有觀眾入場，楊勇緯的母親已經安排好前往巴黎為他加油，對此他表示，「知道場邊有家人加油當然很開心，也很有安全感跟振奮，讓我知道我不是一個人。」

▲「柔道男神」楊勇緯、林真豪、總教練劉文等。（圖／記者簡名杉攝）

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者簡名杉攝）

談到本屆奧運的假想敵，楊勇緯說參賽選手大部分都是舊識，包括日本強敵永山龍樹、剛贏得世錦賽金牌的喬治亞新星薩達拉許維利(Giorgi Sardalashvili)和東京奧運銅牌得主哈薩克斯梅托夫(Yeldos Smetov)等人。

南韓部分，兩屆奧運老將金源鎮在國內選拔淘汰了世界第4的李夏林，將3度出賽，整體不乏上次東京奧運的熟面孔，目前楊勇緯也針對尚未對戰過的西班牙選手哈里霍斯(Francisco Garrigos)及對戰經驗偏劣勢的俄羅斯好手阿卜杜拉耶夫(Ramazan Abdulaev)做足功課。

▲「柔道男神」楊勇緯、林真豪、總教練劉文等。（圖／記者簡名杉攝）

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者簡名杉攝）

楊勇緯說，他特別期待與世錦賽擊敗他的薩達拉許維利再度交手，「輸掉比賽後有一陣子其實很無法釋懷，但後來靜下來調適心情後，覺得或許這場敗仗出現在世錦賽是一個好的安排，正因為是我非常想拿下的世錦賽，不甘心的感覺才會這麼強烈。」

雖然一度因為情緒低落必須先遠離柔道調整心態，但在團隊陪伴下，楊勇緯在日本移地訓練時再次找回練柔道的初心，「不應該把那場比賽的失敗放這麼大，若發生在預賽前面幾場，可能就不會有這樣的失落感，這次的經驗也提醒我接下來要能更成熟地應戰。」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運柔道楊勇緯

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