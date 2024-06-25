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勇士留3冠長人魯尼醞釀交易？　K湯淪「次要選項」恐準備走人

▲▼勇士3大核心柯瑞、湯普森與格林即將拆夥？ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3大核心即將拆夥？ 湯普森（左）續約談判依舊無進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士3冠長人魯尼(Kevon Looney)下季800萬美元的薪資正式獲全額保障，灣區下季名單已有9人確定，但3大核心之一湯普森(Klay Thompson)的續約談判依舊沒進度。總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)今(25)日公開表示希望K湯回歸，不過續約這位4冠神射顯然不是「優先選項」，勇士的態度惹惱了K湯。

已經在灣區待了9季的魯尼，下季800萬美元的合約中只有300萬美元受保障，原本外界預估他很可能會被釋出，他上季因菜鳥傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)崛起，上場時間銳減，不過勇士今日已全額保障他的合約。《ESPN》指出，這並不意味著魯尼將久留灣區，他仍可能被當成交易籌碼。

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▲▼勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

加上魯尼，勇士新賽季名單已有9人確定，總薪資達1.42億美元，已經超出1.41億美元的薪資上限。

勇士今夏還有多個待解難題，最受矚目的是湯普森是否會續約，雙方從去年談到今年，依舊沒有共識。《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)披露，K湯對勇士「處理」他的合約談判方式非常不滿，將在6月30日(當地時間)恢復自由身的他，正認真考慮離隊。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

西格爾還爆料，勇士內部有一些人認為，湯普森不再是核心團隊不可或缺的一部分，而這與庫明加(Jonathan Kuminga)和波傑姆斯基(Brandin Podziemski)竄起有關。

勇士總管小鄧利維今日公開表示，「我們希望湯普森能回歸。」《The Athletic》日裔主編川上提姆(Tim Kawakami)則分析，灣區顯然還有其他同等重要甚至更重要的事要處理，因而暫時將K湯的合約談判擺在次要位置，「這顯然不是讓湯普森感覺很好的方式，但這就是目前的情況。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在6月28日(當地時間)前還必須決定是否執行保羅(Chris Paul)價值3000萬美元的球隊選項，對此小鄧利維說，「我們正在仔細研究一切，所有選項都在考慮之中，有一種情況是保羅被釋出。和他還有他的團隊談話的部分，我們會保密，但我可以說一切都是開放的。」

至於勇士今夏是否會進行交易，小鄧利維保守回應，「我不想預先說我們會有什麼大動作。可能會有，如果有的話，那太好了，但這不是必須發生的事。」

關鍵字： NBA勇士魯尼湯普森

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