95年首見「1-3-5」三殺！　費城人投打發揮以8比1獲勝

實習記者李立祥／綜合報導

國聯東區龍頭費城人今（25日）在客場對戰老虎，3局下演出95年來首次出現的「1−3−5」三殺，最終費城人靠著打線發揮，加上王牌投手諾拉（Aaron Nola）7局失1分好表現，以8比1獲勝。

費城人首局就展開攻勢，靠著連續安打以及波姆（Alec Bohm）開轟，單局攻下4分。諾拉前2局表現穩健，但在3局下遭遇危機，接連被敲安上壘，老虎輪到維爾霖（Matt Vierling）打擊，他在一、三壘有人，無人出局的情況下，敲出投手前平飛球，被諾拉接到，之後又傳往一壘形成刺殺，而三壘跑者麥金斯特里（Zach McKinstry）似乎沒看到諾拉是直接將球接住，竟然選擇往前跑到本壘，隨後一壘手將球傳至三壘，形成刺殺出局，完成罕見的「1−3−5」三殺。

根據美國棒球研究學會（SABR）的數據，上一次大聯盟出現三殺，是去年8月19日天使對光芒的比賽；而本次三殺是費城人隊史第37次，也是自2017年8月28日對小熊以來再度出現三殺；還有最特別的，這次「1−3−5」三殺是自1929年7月12日老虎和紅襪之戰後，時隔95年再次上演。

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5局下老虎攻下1分，但費城人打線又在6、8局得下4分。終場費城人打線敲出15安，波姆、哈波都開轟，並且也都差三壘安打就完成完全打擊紀錄；投手群靠著先發諾拉7局6K失1分表現，加上牛棚成功守成，讓諾拉收下本季第9勝。

▲費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）。（圖／達志影像／美聯社）