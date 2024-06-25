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法官、哈波2聯盟人氣王！　大聯盟公布明星賽最新票數

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟公布今年明星賽球迷投票第2階段的最新票選結果，美聯和國聯人氣王分別是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人強打哈波（Bryce Harper），而道奇日籍球星大谷翔平則穩居國聯指定打擊第1。

如果賈吉和哈波在美國時間週四中午投票結束後仍是第1的話，將確定獲得本屆明星賽先發位置。不過賈吉雖然以237萬5199票高居美聯第一，但洋基隊友索托（Juan Soto）以213萬6383票緊追，兩人差距不到24萬張選票；國聯也是同樣狀況，哈波獲得國聯最多的203萬7523票，領先費城隊友波姆（Alec Bohm）的196萬231票，相差77萬多票。

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▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

而大谷則在國聯指定打擊遙遙領先，得票數177萬3404張幾乎是第2名歐蘇納（Marcell Ozuna）94萬851張的2倍，大谷目前在國聯得分、全壘打、打擊率、長打率和攻擊指數都是第1名，強勢問鼎生涯第4次入選明星賽。

目前超過150萬張選票的有大谷的177萬3404票、貝茲（Mookie Betts）168萬658票、教士普洛法（Jurickson Profar）164萬6276、金鶯拉契曼（Adley Rutschman）163萬8425、韓德森（Gunnar Henderson）155萬1124和釀酒人耶利奇（Christian Yelich）150萬6639。

目前競爭還相當激烈，像是美聯先發一壘手位置，金鶯蒙卡索（Ryan Mountcastle）和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），兩人票數相差不到7萬；美聯指定打擊由太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）暫居第1，但只領先洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）不到30萬。

國聯先發二壘最為競爭，響尾蛇馬堤（Ketel Marte）以118萬張票暫時領先教士阿拉耶茲（Luis Arraez）的113萬張票，兩人只相差不到5萬張。

第一階段球迷票選將在6月27日結束，美聯、國聯得票數最高的球員將直接獲得明星賽先發資格，其他位置的前2名，以及外野手前6名將會進入最後階段。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球

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