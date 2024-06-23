陳晨威連3戰勝利打點MVP　樂天桃猿5連勝

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿舉辦辣年糕趴主題日，韓職樂天巨人應援團長趙智薰帶來原汁原味的韓風應援，吸引6071人進場，雙方激戰6局平手，陳晨威7局下致勝安打，連3天貢獻勝利打點，率隊以4比2獲勝，率隊拉出5連勝。

悍將2局上進攻，王念好安打開路，孔念恩掃二壘安打進帳1分，戴培峰敲出生涯第200支安打，追加1分，以2比0領先。

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桃猿4局下反攻，嚴宏鈞靠游擊手失誤上壘，陳晨威掃二壘安打追回1分，梁家榮適時安打追平比數。雙方進入投手戰，余德龍7局下敲安打開路，短打推進上二壘，兩出局後掃安打帶回超前分。

林立8局下二壘安打再度發動攻勢，梁家榮執行短的推進，林泓育挨富藍戈155公里公里觸身球砸中手腕而退場，換上蔡鎮宇代跑，馬上發動盜壘，攻佔二、三壘，朱育賢滾地球進帳1分。

桃猿楊彬「代班」先發投手主投5局，用了67球，包含43顆好球，奪3次三振，失2分，王志煊中繼1局、蘇俊璋、陳冠宇接替無失分，陳柏豪被攻佔得點圈後，再見三振申皓瑋化解危機。悍將先發左投陳仕朋主投7局失3分，有1分責失，承擔本季第5敗。統一獅擊敗味全龍封王數字降至M2，戰績排名第二的樂天桃猿25日作客台南補賽，將面臨獅隊封王戰。

陳晨威21日7局下在3比6落後時，轟出3分砲助桃猿逆轉台鋼獲頒MVP，22日又在1比1平手時，5局下轟出兩分砲超前比數，率隊擊敗悍將，23日再度建功臣，平手時貢獻勝利打點，也獲頒MVP。

