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復刻「冠軍雙塔」？　傳馬刺想交易換狀元籤挑法國19歲天才長人

▲法國19歲長人薩爾傳出被馬刺相中，可能向上交易狀元籤選進。（圖／取自IG）

▲法國19歲長人薩爾傳出被馬刺相中，可能向上交易狀元籤選進。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

NBA休賽季正式展開，各隊也開始積極補強動作，首當其衝的正是即將到來的年度新人選秀會。上季以狀元籤選進「班馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的聖安東尼奧馬刺，目前擁有今年首輪第4、第8順位情況下，傳出有意向上交易換來選秀狀元籤，目前就是選進法國19歲長人薩爾(Alexandre Sarr)，如果成真將組成另一組年輕的法籍雙塔陣容。

現年19歲，身高216公分的薩爾，目前預測選秀順位高居前3位，但在普遍認為選秀狀元可能為同樣來自法國的里薩希(Zaccharie Risacher)情況下，薩爾很可能被擁有榜眼籤的華盛頓巫師或是探花籤的休士頓火箭所拿下。

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不過根據美國知名記者史坦(Marc Stein)報導，「黑衫軍」馬刺有意向上交易選秀權，向老鷹換來狀元籤，而目標正是具有潛力的長人薩爾。

若薩爾真的被馬刺選進，他和溫班亞瑪將成為新世代的恐怖雙塔，在薩爾具備226公分驚人臂展情況下，攻守兩端都可能和溫班亞瑪一同帶給對手極大威脅。甚至可能複製當年由「海軍上將」羅賓森(David Robinson)搭配當時初出茅廬的「石佛」鄧肯(Tim Duncan)，組成新世代法國雙塔陣型。

關鍵字： 馬刺NBA選秀薩爾選秀狀元溫班亞瑪雙塔

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