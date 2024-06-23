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大谷翔平6月累計9轟！連2戰砲轟前東家　賽後自誇「很棒的視野」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平23日（台灣時間）扛道奇開路先鋒，連2戰隊前東家開轟，率隊以7比2獲勝，系列賽雙方各拿1勝。「6月狂谷」已經累計9發全壘打。

大谷翔平第一打席面對天使先發投手普雷薩克（Zach Plesac）敲出右外野飛球出局。拉克斯（Gavin Lux）3局下轟出陽春砲，本季第2轟出爐，幫助道奇先馳得點，1比0領先。畢吉歐（Cavan Biggio）敲內野安打，大谷翔平隨後轟出兩分砲，弗里曼（Freddie Freeman）、佩哈斯（Andy Pages）敲二壘安打再下一城，道奇單局灌進4分，以4比0領先。

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天使4局上反擊，沙努爾（Nolan Schanuel）因捕手妨礙上壘，瓦德（Taylor Ward）擊出場地二壘安打，靠卡洪（Willie Calhoun）滾地球追回1分。

道奇「福星」羅哈斯（Miguel Rojas）只要他敲安打就贏球，羅哈斯4局下就敲安打開路，畢吉歐也擊出安打延續攻勢，逼得天使換投福默（Carson Fulmer）登板，大谷翔平、史密斯（Will Smith）都獲得保送，擠回1分，弗里曼高飛犧牲打追加1分，拉開至6比1。道奇5局下再發威，羅哈斯、拉克斯安打進帳1分。天使僅在7局上靠奥霍普陽春砲追回1分，最終道奇以5分差獲勝。

大谷翔平4打數1發全壘打，貢獻2打點，有2次保送，打擊率.321，OPS則為1.030。道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 主投7局，用了74球，包含51顆好球，被敲2安打失2分，有1分責失，奪10次三振，奪本季第8勝。

大谷翔平本季第4支超過450英尺全壘打，史上第二多，最多為5轟。道奇球場單季4發超過450英尺的全壘打為史上第一人。大谷翔平賽後自誇說，「就擊球速度而言，是一次很棒的打擊，呈現很好的角度和很好的視野。」

關鍵字： 大谷翔平道奇天使棒球職棒

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