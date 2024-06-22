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王溢正首度進大巨蛋「很興奮像新人」　本季初登一軍金句連發

▲▼王溢正。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王溢正。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹22日來到台北大巨蛋主場，資深左投王溢正首次登上一軍就在大巨蛋，讓他直呼，「我超開心的，就像新人一樣。」

王溢正春訓時手肘受傷，4月中又發生肩膀夾擠的情況。他坦言，是第一次肩膀受傷，沒有經驗，突然不會投球，後來丟一下發現有問題，仍決定休息。也調適心情休息一個多月，嘗試擔任教練角色，給後輩很多建議。

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台鋼首次「攻蛋」，對於在日職巨蛋征戰的王溢正來說，他認為，「（台北大巨蛋）滿有水準的，而且氣氛很好，唯一不同的是，日本投球練習在外野區。整體來說還不錯，有機會當然想在這裡登板。」

終於走過傷痛回歸一軍，王溢正在二軍先發6戰，除了首戰投球機制尚未恢復之外，都保持不錯水準。他坦言，「教練團總是會先找『細胞還活著的人』。在大巨蛋不需要擦防曬，其實有燈也是需要。高雄真的是烤爐，皮膚都出現色差了！現在能享受能丟球的感覺就好，只能好好跟身體溝通。」還使用神比喻形容與傷痛共處，他說，「現在身體本來5G，好像只剩2Ｇ、3G，不太想跟我聊天。」

剛回一軍就金句連發，王溢正直言是受到年輕球員影響，「很多詞彙要跟他們學習，例如『很Chill』，語助詞也很多不同。來到這裡有很新的感覺，也是第一次住宿舍，回到初衷很像學生的感覺，學弟都會找我吃飯。」

今年38歲的王溢正坦言，「其實放得開，總有一天要卸下球衣，沒有什麼好糾結的。拚得一身傷痛再退休，可能退役後都要養傷，所以會希望在身體健康的狀態下結束球員生涯，會比較好。」

關鍵字： 王溢正台鋼雄鷹一軍大巨蛋資深左投

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